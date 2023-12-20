Эти 5 пищевых привычек губительно действуют на здоровье. Диетологи объяснили, что и как не стоит есть

Употребляете много рафинированных углеводов и сахара

"Употребление чрезмерного количества рафинированных углеводов, таких как каши с сахаром и белый хлеб, может вызвать быстрые скачки уровня сахара в крови, а затем его падение. Эти колебания могут нарушить метаболизм, осложняя эффективное регулирование накопления энергии и жира", - объясняет диетолог Мэри Сабат.

Также высокое употребление сахара может привести к резистентности к инсулину, состоянию, когда клетки становятся менее чувствительными к этому гормону, что препятствует способности организма контролировать уровень сахара в крови и эффективно сохранять жир.

"Как и при употреблении слишком большого количества рафинированных углеводов уровень сахара в крови часто падает слишком низко после употребления большого количества сахара, что приводит к голоду и перееданию", - говорит врач.

Не едите достаточно здоровых жиров

Источники здоровых жиров - рыба, авокадо и орехи. Эти здоровые жиры важны для обмена веществ, без них ухудшится метаболизм.

"Отсутствие полезных жиров в рационе может нарушить метаболизм, поскольку жиры играют решающую роль в регуляции гормонов и общей метаболической функции", - говорит Сабат.

По ее словам, полезные жиры необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов (A, D, E и K) и выработки важных гормонов, таких как инсулин и гормоны щитовидной железы.

Чтобы обогатить свой рацион полезными жирами, добавляйте несколько ломтиков авокадо в салат и заправляйте оливковым маслом. Это все можно присыпать орехами.

Эксперименты с экстремальными диетами

Быстрая диета никогда не бывает здоровой, ведь она нарушает метаболизм.

"Чрезвычайно большое ограничение калорий и быстрые диеты могут замедлить метаболизм, поскольку ваше тело адаптируется к пониженному потреблению калорий, сохраняя энергию. Эта адаптация часто приводит к потере мышечной массы, что затрудняет поддержание здорового веса после восстановления нормального питания", - предостерегает диетолог.

Сабат отмечает, что очень важно медленно формировать новые пищевые привычки. Это лучше поможет контролировать вес.

Соблюдение диеты с низким содержанием витаминов и минералов

Употребление обработанных продуктов и недостаточное потребление фруктов и овощей может привести к тому, что вы не получите должного уровня витаминов и минералов.

"Витамины и минералы играют жизненно важную роль в различных метаболических процессах. Они являются важными факторами для ферментов, участвующих в выработке энергии, метаболизме питательных веществ и регуляции гормонов", - говорит эксперт.

Если организму не хватает этих веществ, ему трудно эффективно превращать пищу в энергию, регулировать аппетит и поддерживать правильный метаболический баланс.

По словам Сабат, хорошо сбалансированная диета обогатит организм необходимыми витаминами и минералами. Так вы избежите нарушения обмена веществ.

Пропускаете перекусы после тренировки

Если не перекусить после тренировки, это спровоцирует чрезмерный аппетит позже, говорит диетолог Эми Гудсон.

"В течение следующих часов люди будут просто переедать, особенно углеводов. Таким образом, они не только пропускают свое "окно восстановления", но и ставят себя на американские горки уровня сахара в крови, что может оказать негативное влияние на метаболизм", - говорит эксперт.

Чтобы избежать скачков сахара в крови, Гудсон советует есть после тренировки протеиновый батончик или коктейль, сыр с ягодами или ломтик цельнозерного тоста с авокадо и сваренным вкрутую яйцом.