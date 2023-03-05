Эти 4 хронических симптома рака легко спутать с другими болезнями: не игнорируйте их

Так как раком может быть поражена практически любая часть тела, симптомы способны проявляться по-разному, при этом медики обращают внимание, что некоторые признаки онкологии можно легко спутать с другими недугами.

Специалисты отмечают, что если такие тревожные "звоночки" становятся хроническими, то есть продолжаются более двух недель или являются стойкими, к ним следует относиться серьезно.

В такой список симптомов рака, которые нельзя игнорировать, включены хронический кашель, постоянные головные боли, не прекращающиеся боли и постоянная усталость.

Кашель

"Кашель, сохраняющийся более двух недель, особенно сухой кашель, может быть признаком рака легких", - говорят в Калифорнийском университете Здоровья.

Головная боль

"Головная боль, которая длится более двух недель и не поддается лечению обычными лекарствами, может быть вызвана опухолью головного мозга", - рассказывают в UCSF.

Боли

Медики объясняют, что если вас мучает постоянная боль в любом участке тела, которая не имеет четкой причины и не поддается стандартному лечению, требуется обратиться к врачам для проверки.

Усталость

"Внезапное и продолжительное изменение уровня вашей энергии, независимо от того, сколько вы спали, может быть признаком лейкемии или лимфомы", - сообщают медики.

Одним из лучших средств против болезни является раннее выявление недуга. Так, если данные признаки сохраняются более двух недель, не следует их игнорировать - важно обратиться к семейному врачу для консультации, и в случае необходимости после проверки получить необходимый курс лечения.

Другие тревожные "звоночки" от вашего тела

Врачи также отмечают, что ранние предупреждающие признаки можно выявить, обращая пристальное внимание на изменения в своем теле. Медики в этом контексте делятся другими потенциальными признаками онкологии, которых следует опасаться:

аномальные менструации или боль в области таза

изменения в привычках в ванной

вздутие живота

изменения размера груди

затруднение глотания

чрезмерные кровоподтеки

частые лихорадки или инфекции

изменения (появившиеся дефекты) речи

постменопаузальное кровотечение

боль в животе или тошнота

необъяснимая потеря веса

необычные комочки на теле.

Медики также предупреждают об изменениях кожи, которые могут вызывать беспокойство. В частности, речь идет об изменении внешнего вида родинки или родимого пятна. Тут следует обращать внимание на:

асимметрию - одна половина родинки или пятнышка не похожа на другую,

границу - края неровные или размытые,

цвет - разнообразный или неоднородный, как черный, так и коричневый,

диаметр - больше размера ластика для карандашей,

эволюционирующая - относится к любой родинке, которая растет, кровоточит или иным образом изменяется с течением времени.

В случае возникновений опасений по поводу любого из этих симптомов, специалисты призывают обращаться к врачу для проверки.