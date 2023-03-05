Эти 4 хронических симптома рака легко спутать с другими болезнями: не игнорируйте их

Существует четыре симптома рака, которые можно отнести к другой проблеме со здоровьем, и специалисты американского Калифорнийского университета Здоровья в Сан-Франциско (UCSF) выделяют такие признаки, что могут предупреждать об онкологии, "маскируясь" под иные заболевания.
Об этом передает Express.
Так как раком может быть поражена практически любая часть тела, симптомы способны проявляться по-разному, при этом медики обращают внимание, что некоторые признаки онкологии можно легко спутать с другими недугами.
Специалисты отмечают, что если такие тревожные "звоночки" становятся хроническими, то есть продолжаются более двух недель или являются стойкими, к ним следует относиться серьезно.
В такой список симптомов рака, которые нельзя игнорировать, включены хронический кашель, постоянные головные боли, не прекращающиеся боли и постоянная усталость.
"Кашель, сохраняющийся более двух недель, особенно сухой кашель, может быть признаком рака легких", - говорят в Калифорнийском университете Здоровья.
"Головная боль, которая длится более двух недель и не поддается лечению обычными лекарствами, может быть вызвана опухолью головного мозга", - рассказывают в UCSF.
Медики объясняют, что если вас мучает постоянная боль в любом участке тела, которая не имеет четкой причины и не поддается стандартному лечению, требуется обратиться к врачам для проверки.
"Внезапное и продолжительное изменение уровня вашей энергии, независимо от того, сколько вы спали, может быть признаком лейкемии или лимфомы", - сообщают медики.
Одним из лучших средств против болезни является раннее выявление недуга. Так, если данные признаки сохраняются более двух недель, не следует их игнорировать - важно обратиться к семейному врачу для консультации, и в случае необходимости после проверки получить необходимый курс лечения.
Врачи также отмечают, что ранние предупреждающие признаки можно выявить, обращая пристальное внимание на изменения в своем теле. Медики в этом контексте делятся другими потенциальными признаками онкологии, которых следует опасаться:
Медики также предупреждают об изменениях кожи, которые могут вызывать беспокойство. В частности, речь идет об изменении внешнего вида родинки или родимого пятна. Тут следует обращать внимание на:
В случае возникновений опасений по поводу любого из этих симптомов, специалисты призывают обращаться к врачу для проверки.
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