Эти 4 хронических симптома рака легко спутать с другими болезнями: не игнорируйте их
Существует четыре симптома рака, которые можно отнести к другой проблеме со здоровьем, и специалисты американского Калифорнийского университета Здоровья в Сан-Франциско (UCSF) выделяют такие признаки, что могут предупреждать об онкологии, "маскируясь" под иные заболевания.
Об этом передает Express.
Так как раком может быть поражена практически любая часть тела, симптомы способны проявляться по-разному, при этом медики обращают внимание, что некоторые признаки онкологии можно легко спутать с другими недугами.
Специалисты отмечают, что если такие тревожные "звоночки" становятся хроническими, то есть продолжаются более двух недель или являются стойкими, к ним следует относиться серьезно.
В такой список симптомов рака, которые нельзя игнорировать, включены хронический кашель, постоянные головные боли, не прекращающиеся боли и постоянная усталость.
- Кашель
"Кашель, сохраняющийся более двух недель, особенно сухой кашель, может быть признаком рака легких", - говорят в Калифорнийском университете Здоровья.
- Головная боль
"Головная боль, которая длится более двух недель и не поддается лечению обычными лекарствами, может быть вызвана опухолью головного мозга", - рассказывают в UCSF.
- Боли
Медики объясняют, что если вас мучает постоянная боль в любом участке тела, которая не имеет четкой причины и не поддается стандартному лечению, требуется обратиться к врачам для проверки.
- Усталость
"Внезапное и продолжительное изменение уровня вашей энергии, независимо от того, сколько вы спали, может быть признаком лейкемии или лимфомы", - сообщают медики.
Одним из лучших средств против болезни является раннее выявление недуга. Так, если данные признаки сохраняются более двух недель, не следует их игнорировать - важно обратиться к семейному врачу для консультации, и в случае необходимости после проверки получить необходимый курс лечения.
Другие тревожные "звоночки" от вашего тела
Врачи также отмечают, что ранние предупреждающие признаки можно выявить, обращая пристальное внимание на изменения в своем теле. Медики в этом контексте делятся другими потенциальными признаками онкологии, которых следует опасаться:
- аномальные менструации или боль в области таза
- изменения в привычках в ванной
- вздутие живота
- изменения размера груди
- затруднение глотания
- чрезмерные кровоподтеки
- частые лихорадки или инфекции
- изменения (появившиеся дефекты) речи
- постменопаузальное кровотечение
- боль в животе или тошнота
- необъяснимая потеря веса
- необычные комочки на теле.
Медики также предупреждают об изменениях кожи, которые могут вызывать беспокойство. В частности, речь идет об изменении внешнего вида родинки или родимого пятна. Тут следует обращать внимание на:
- асимметрию - одна половина родинки или пятнышка не похожа на другую,
- границу - края неровные или размытые,
- цвет - разнообразный или неоднородный, как черный, так и коричневый,
- диаметр - больше размера ластика для карандашей,
- эволюционирующая - относится к любой родинке, которая растет, кровоточит или иным образом изменяется с течением времени.
В случае возникновений опасений по поводу любого из этих симптомов, специалисты призывают обращаться к врачу для проверки.
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