Эти 2 утренних и вечерних ритуала телезвезд мгновенно улучшают самочувствие: проверьте сами

В квиз-шоу "Місто і село" Андрей Черепущак (Галицкая Дева) и Екатерина Олос всегда выглядят энергично и позитивно. Но в реальной жизни за этим стоит не только харизма, но и простые привычки, которые поддерживают физический и ментальный баланс.

В комментарии РБК-Украина (проект Styler) ведущие Нового канала рассказали о своих ритуалах, которые помогут лучше себя чувствовать и вам.

"Я добавил в свою жизнь это правило недавно, но оно быстро стало регулярным, и мне очень нравится", - делится Галицкая Дева.

Ведущий признается, что "давно оттягивал, а тут блеснуло солнце, немного потеплело, и сразу почувствовал, что уже пора".



Галицкая Дева (фото: Новый канал)

"Теперь каждый вечер я нахаживаю 10 тысяч шагов. Просто гуляю по району, сам или со своей собакой Бонди. И знаете, почувствовал от этого кайф! Даже в дождливые дни выходил и шел те 10 тысяч. После этого легко засыпается, сон приятный и здоровый. Всем советую!" - добавляет ведущий.

А вот Катя Олос имеет совсем другой подход - она настраивается на здоровый день еще с самого утра.



Катя Олос (фото: Новый канал)

"Каждое утро на голодный желудок я пью стакан горячей воды. Температура должна быть примерно как чай", - рассказывает ведущая.

Она отмечает, что "это суперполезно", ведь такой "ритуал" "стимулирует обмен веществ, помогает желудку лучше переваривать пищу, вымывает токсины, улучшает кровообращение".

"А еще, кстати, говорят, что успокаивает нервную систему. Потому что тепло будто способствует расслаблению и уменьшает уровень стресса", - добавляет Екатерина.



Катя Олос (фото: Новый канал)

Ничего сложного, правда? Но именно регулярность и простота - ключ к тому, чтобы чувствовать себя лучше уже сегодня. Один ритуал на утро, другой - на вечер. Выберите свой или попробуйте оба - и посмотрите, как изменится ваше самочувствие.

Напомним, что наблюдать за этим энергичным тандемом в действии можно каждый четверг в 20:00 в эфире Нового канала в развлекательном квиз-шоу "Місто і село".



Катя Олос и Галицкая Дева (фото: Новый канал)