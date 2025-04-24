Эти 13 вещей в вашем доме могут вызвать высыпания: проверьте прямо сейчас!

Постель

Дерматолог Карин Гроссман рассказала, что ткани большинства наволочек способны удерживать влагу, жир и мертвую кожу, что создает отличную среду для роста бактерий и грибков. Затем они могут перенестись на лицо, закупорить поры и вызвать акне.

Хуже всего, когда люди спят на боку, потому что большая часть лица контактирует с подушкой. Чтобы уменьшить негативные последствия, стоит заменять наволочки по крайней мере раз в неделю и выбирать постель из натуральных волокон, таких как хлопок или шелк.

Подушки на диване

Подушки часто подвергаются ежедневным прикосновениям разных людей. Поэтому они могут способствовать появлению высыпаний из-за накопления грязи, жира и бактерий со временем.

Избегайте спать лицом прямо на подушке. Лучше всего часто стирать или даже пылесосить декоративные подушки.

Вы также можете использовать дезинфицирующие спреи, которые безопасны для тканей.

Банные полотенца

Полотенца в вашей ванной комнате являются частыми возбудителями прыщей. Повторно использованные полотенца, несомненно, накапливают похожие на грязь бактерии, жир и мертвую кожу, которые могут легко закупорить поры и привести к появлению прыщей.

Также важно тщательно высушивать полотенца между каждым использованием. Полотенца могут усугубить высыпания или себорею, если они остаются влажными, поскольку влажность способствует развитию бактерий и грибков.

Используйте легкие полотенца, которые быстрее сохнут и убедитесь, что они размещены в хорошо проветриваемом помещении.

Даже чистые сухие полотенца могут вызвать раздражение.

Кухонные полотенца

Они содержат бактерии, которые могут легко перенестись на лицо и привести к появлению прыщей.

Главное - не вытирать руки кухонными полотенцами, особенно если вы коснетесь лица вскоре после этого.

Водопроводная вода

Жесткая вода содержит высокий уровень кальция и магния, которые закупоривают поры, тогда как хлор в водопроводной воде удаляет естественные жиры из кожи, что приводит к увеличению жирности и образованию прыщей.

Кроме того, жесткая вода может оставить остатки минералов на волосах и коже. Вы можете бороться с этим с помощью отшелушивания или рассмотреть возможность приобретения фильтра для душа, который смягчает воду.

Освежители воздуха

Освежители воздуха содержат ароматизаторы и химические вещества, которые часто могут раздражать кожу, вызывая аллергические реакции, воспаление или чувствительность кожи, что приводит к высыпаниям.

Чтобы уменьшить риск раздражения и высыпаний, попробуйте эфирные масла в качестве альтернативы или продукты без ароматизаторов и используйте их в умеренных количествах.

Свечи

Во время горения некоторые ароматические свечи могут выделять в воздух химические вещества и копоть, что может вызвать раздражение кожи, закупоривать поры или спровоцировать аллергические реакции.

Чтобы минимизировать риск реакций, можно выбрать свечи с натуральными ароматизаторами, зажигать свечи в хорошо проветриваемых помещениях и попробовать вообще ограничить их использование.

Лучше всего выбирать свечи из натурального воска, например, изготовленные из пчелиного воска, сои или кокоса.

Стиральный порошок

Средства для стирки часто содержат химические вещества, красители и ароматизаторы, которые могут раздражать кожу, что может привести к высыпаниям. Накопление остатков моющего средства на одежде, простынях или полотенцах также может способствовать закупорке пор и раздражению.

Чтобы уменьшить раздражение и высыпания, стоит выбирать безароматические или гипоаллергенные моющие средства. Попробуйте мягкие или натуральные моющие средства, избегайте смягчителей тканей и тщательно полоскайте одежду.

Спортивное оборудование

Жаркая среда тренажерного зала способствует росту бактерий. Когда кожа соприкасается с оборудованием и поверхностями тренажерного зала, это может вызвать прыщи.

Использование собственных спортивных ковриков и регулярная их чистка может помочь. Что касается оборудования для тренажерного зала, возьмите с собой салфетку, чтобы вытереть его перед использованием.

Шерсть домашних животных

Шерсть домашних животных содержит грязь и бактерии, которые могут попасть на лицо и привести к сыпи.

Если ваше домашнее животное линяет, то ухаживайте за ним и часто очищайте среду.

Офисные принадлежности

Старайтесь не касаться своего лица во время работы в офисе. Офисные принадлежности, такие как клавиатуры, ручки и телефоны, собирают бактерии, которые могут контактировать с пальцами, а затем легко переносятся на лицо.

Кисти для макияжа

Кроме самого макияжа, кисти для макияжа могут вызвать высыпания. Бактерии, масла и остатки макияжа, которые накапливаются на грязных кисточках, могут закупоривать поры и приводить к высыпаниям.

Мойте кисти для тонального крема и консилера еженедельно, тогда как кисти для пудры следует чистить каждые две недели.

Используйте мягкое средство для чистки кистей и убедитесь, что кисти полностью высохли, чтобы предотвратить появление плесени.

Телефон

Телефоны могут вызывать высыпания на щеках и подбородке. Во многом это связано с давлением телефона на кожу.

Когда мы подносим телефон к щеке, то кожа может потеть, вызывая высыпания на коже.

Чтобы уменьшить риск, ежедневно протирайте телефон спиртосодержащим дезинфицирующим средством и используйте громкоговоритель или надевайте наушники, чтобы минимизировать контакт.