Эти 13 вещей в вашем доме могут вызвать высыпания: проверьте прямо сейчас!

Некоторые привычные вещи в вашем доме могут стать причиной неприятных аллергических реакций. Дерматологи назвали предметы, которые чаще всего вызывают сильные высыпания на коже.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Дерматолог Карин Гроссман рассказала, что ткани большинства наволочек способны удерживать влагу, жир и мертвую кожу, что создает отличную среду для роста бактерий и грибков. Затем они могут перенестись на лицо, закупорить поры и вызвать акне.
Хуже всего, когда люди спят на боку, потому что большая часть лица контактирует с подушкой. Чтобы уменьшить негативные последствия, стоит заменять наволочки по крайней мере раз в неделю и выбирать постель из натуральных волокон, таких как хлопок или шелк.
Подушки часто подвергаются ежедневным прикосновениям разных людей. Поэтому они могут способствовать появлению высыпаний из-за накопления грязи, жира и бактерий со временем.
Избегайте спать лицом прямо на подушке. Лучше всего часто стирать или даже пылесосить декоративные подушки.
Вы также можете использовать дезинфицирующие спреи, которые безопасны для тканей.
Полотенца в вашей ванной комнате являются частыми возбудителями прыщей. Повторно использованные полотенца, несомненно, накапливают похожие на грязь бактерии, жир и мертвую кожу, которые могут легко закупорить поры и привести к появлению прыщей.
Также важно тщательно высушивать полотенца между каждым использованием. Полотенца могут усугубить высыпания или себорею, если они остаются влажными, поскольку влажность способствует развитию бактерий и грибков.
Используйте легкие полотенца, которые быстрее сохнут и убедитесь, что они размещены в хорошо проветриваемом помещении.
Даже чистые сухие полотенца могут вызвать раздражение.
Они содержат бактерии, которые могут легко перенестись на лицо и привести к появлению прыщей.
Главное - не вытирать руки кухонными полотенцами, особенно если вы коснетесь лица вскоре после этого.
Жесткая вода содержит высокий уровень кальция и магния, которые закупоривают поры, тогда как хлор в водопроводной воде удаляет естественные жиры из кожи, что приводит к увеличению жирности и образованию прыщей.
Кроме того, жесткая вода может оставить остатки минералов на волосах и коже. Вы можете бороться с этим с помощью отшелушивания или рассмотреть возможность приобретения фильтра для душа, который смягчает воду.
Освежители воздуха содержат ароматизаторы и химические вещества, которые часто могут раздражать кожу, вызывая аллергические реакции, воспаление или чувствительность кожи, что приводит к высыпаниям.
Чтобы уменьшить риск раздражения и высыпаний, попробуйте эфирные масла в качестве альтернативы или продукты без ароматизаторов и используйте их в умеренных количествах.
Во время горения некоторые ароматические свечи могут выделять в воздух химические вещества и копоть, что может вызвать раздражение кожи, закупоривать поры или спровоцировать аллергические реакции.
Чтобы минимизировать риск реакций, можно выбрать свечи с натуральными ароматизаторами, зажигать свечи в хорошо проветриваемых помещениях и попробовать вообще ограничить их использование.
Лучше всего выбирать свечи из натурального воска, например, изготовленные из пчелиного воска, сои или кокоса.
Средства для стирки часто содержат химические вещества, красители и ароматизаторы, которые могут раздражать кожу, что может привести к высыпаниям. Накопление остатков моющего средства на одежде, простынях или полотенцах также может способствовать закупорке пор и раздражению.
Чтобы уменьшить раздражение и высыпания, стоит выбирать безароматические или гипоаллергенные моющие средства. Попробуйте мягкие или натуральные моющие средства, избегайте смягчителей тканей и тщательно полоскайте одежду.
Жаркая среда тренажерного зала способствует росту бактерий. Когда кожа соприкасается с оборудованием и поверхностями тренажерного зала, это может вызвать прыщи.
Использование собственных спортивных ковриков и регулярная их чистка может помочь. Что касается оборудования для тренажерного зала, возьмите с собой салфетку, чтобы вытереть его перед использованием.
Шерсть домашних животных содержит грязь и бактерии, которые могут попасть на лицо и привести к сыпи.
Если ваше домашнее животное линяет, то ухаживайте за ним и часто очищайте среду.
Старайтесь не касаться своего лица во время работы в офисе. Офисные принадлежности, такие как клавиатуры, ручки и телефоны, собирают бактерии, которые могут контактировать с пальцами, а затем легко переносятся на лицо.
Кроме самого макияжа, кисти для макияжа могут вызвать высыпания. Бактерии, масла и остатки макияжа, которые накапливаются на грязных кисточках, могут закупоривать поры и приводить к высыпаниям.
Мойте кисти для тонального крема и консилера еженедельно, тогда как кисти для пудры следует чистить каждые две недели.
Используйте мягкое средство для чистки кистей и убедитесь, что кисти полностью высохли, чтобы предотвратить появление плесени.
Телефоны могут вызывать высыпания на щеках и подбородке. Во многом это связано с давлением телефона на кожу.
Когда мы подносим телефон к щеке, то кожа может потеть, вызывая высыпания на коже.
Чтобы уменьшить риск, ежедневно протирайте телефон спиртосодержащим дезинфицирующим средством и используйте громкоговоритель или надевайте наушники, чтобы минимизировать контакт.
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