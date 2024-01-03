Это обезболивающее средство нельзя употреблять после алкоголя: будьте осторожны

По словам главного фармацевта Chemist Click Аббаса Канани, наибольшую опасность в сочетании с алкоголем представляет парацетамол. И последствия усугубляются именно в период новогодних праздников, когда этот обезболивающий препарат употребляют от головного или иного вида боли.

Канани специально не рекомендует использовать парацетамол для лечения симптомов похмелья, таких как головная боль, головокружение, тошнота и обезвоживание.

Эта оговорка связана с потенциальным взаимодействием парацетамола с алкоголем, что может увеличить риск поражения печени. Парацетамол, особенно в высоких дозах, известен своей гепатотоксичностью – это основная причина печеночной недостаточности.

По словам специалиста, в качестве альтернативы при головных болях или похмелье можно использовать ибупрофен. Однако он отмечает, что этот вид обезболивающего может подходить не всем и нужно очень осторожно употреблять его после употребления алкоголя.

"Парацетамол потенциально может взаимодействовать с алкоголем и увеличивать риск повреждения печени", – отметил он.

Британский печеночный фонд признает токсичность высоких доз парацетамола для печени. Национальная служба здравоохранения (NHS) утверждает, что в целом безопасно принимать парацетамол после употребления умеренного количества алкоголя. Однако умеренное может сильно отличаться у разных людей в зависимости от таких факторов, как масса тела, возраст и общее состояние здоровья.

Предотвращение похмелья и, таким образом, избегание необходимости в таких процедурах – лучший способ действий. Это включает умеренное употребление алкоголя и поддержание гидратации. Также Аббас советует перед потреблением алкоголя съесть что-нибудь с высоким содержанием углеводов, чтобы замедлить впитывание алкоголя в организм.