Этот "зимний" фрукт самый опасный из всех: мы едим его чаще всего

Какой зимний фрукт несет опасность?

Речь идет об апельсинах. Да-да, именно те сочные плоды, которые мы так любим. Дело в том, что апельсины, как и другие цитрусовые, содержат фурокумарины - вещества, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.

Чем это грозит?

Воздействие фурокумаринов в сочетании с солнечным светом может привести к серьезным ожогам кожи, даже если вы находились на солнце совсем недолго. Особенно это касается людей со светлой кожей, детей и людей, принимающих определенные лекарственные препараты.

Как избежать неприятностей?

Ограничьте потребление апельсинов перед выходом на улицу в солнечную погоду.

Наносите солнцезащитный крем на открытые участки кожи, особенно если планируете длительное пребывание на солнце.

Избегайте контакта кожи с соком апельсина, особенно во время пребывания на солнце.

Какие фрукты лучше выбирать?

Конечно, это не означает, что нужно полностью отказаться от апельсинов. Просто стоит быть осторожными и помнить о возможной опасности. Прекрасной альтернативой апельсинам зимой могут стать другие фрукты, богатые витамином С, такие как киви, гранат, клюква.