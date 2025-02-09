Этот "зимний" фрукт самый опасный из всех: мы едим его чаще всего

С наступлением холодов мы чаще обращаем внимание на "зимние" фрукты, среди которых особое место занимают цитрусовые. Яркие, ароматные, богатые витамином С - они кажутся нам настоящим спасением от простуды и зимней хандры. Но мало кто задумывается, что именно этот популярный фрукт может быть самым опасным для нашего здоровья.
Какой плод может нести для вас опасность - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Речь идет об апельсинах. Да-да, именно те сочные плоды, которые мы так любим. Дело в том, что апельсины, как и другие цитрусовые, содержат фурокумарины - вещества, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.
Воздействие фурокумаринов в сочетании с солнечным светом может привести к серьезным ожогам кожи, даже если вы находились на солнце совсем недолго. Особенно это касается людей со светлой кожей, детей и людей, принимающих определенные лекарственные препараты.
Конечно, это не означает, что нужно полностью отказаться от апельсинов. Просто стоит быть осторожными и помнить о возможной опасности. Прекрасной альтернативой апельсинам зимой могут стать другие фрукты, богатые витамином С, такие как киви, гранат, клюква.
Кстати, назван фрукт, который категорически нельзя есть при головной боли.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты о здоровье Healthline и WebMD, издание MedicalNewsToday.