Это популярное средство для ротовой полости на самом деле вредит кишечнику

Жидкости для полоскания рта часто содержат спирт, который может нанести вред здоровью. Они уничтожают хорошие бактерии и приводят к воспалению в организме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Спиртовые жидкости для полоскания рта предназначены для уничтожения ротовых патогенов, но они также могут влиять на полезные бактерии .
Алкоголь убивает как "хорошие", так и "плохие" бактерии. Многие жидкости для полоскания рта имеют концентрацию спирта от 5% до 27%. Они могут нарушить микробиом полости рта, потенциально увеличивая бактерии, такие как Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus, которые связаны с заболеваниями десен и определенными типами рака.
Диетолог Анджела Конегни рассказала, если бактерии попадут в кишечник, то могут нарушить баланс кишечной микробиоты и будут способствовать воспалению.
Когда вы употребляете алкоголь, то организм превращает его в соединение ацетальдегид, которое классифицируется как канцероген. Часть алкоголя, которую вы потребляете, расщепляется в печени, а часть метаболизируется в ротовой полости.
Поддержание хорошего здоровья полости рта помогает уменьшить риск кариеса и заболеваний десен и способствует общему здоровью. Исследования показывают связь между плохим здоровьем полости рта и повышенным риском хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет.
Хорошее здоровье ротовой полости, например крепкие зубы и отсутствие заболеваний десен, позволяет потреблять более разнообразную пищу.
Использование зубной нити и чистка зубов после еды и регулярные осмотры у стоматолога поддерживают здоровье полости рта и здоровье в целом.
Можно поддерживать здоровый кишечник, изменив диету и образ жизни:
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