Это популярное средство для ротовой полости на самом деле вредит кишечнику
Жидкости для полоскания рта часто содержат спирт, который может нанести вред здоровью. Они уничтожают хорошие бактерии и приводят к воспалению в организме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Чем вредят жидкости для полоскания рта
Спиртовые жидкости для полоскания рта предназначены для уничтожения ротовых патогенов, но они также могут влиять на полезные бактерии .
Алкоголь убивает как "хорошие", так и "плохие" бактерии. Многие жидкости для полоскания рта имеют концентрацию спирта от 5% до 27%. Они могут нарушить микробиом полости рта, потенциально увеличивая бактерии, такие как Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus, которые связаны с заболеваниями десен и определенными типами рака.
Диетолог Анджела Конегни рассказала, если бактерии попадут в кишечник, то могут нарушить баланс кишечной микробиоты и будут способствовать воспалению.
Когда вы употребляете алкоголь, то организм превращает его в соединение ацетальдегид, которое классифицируется как канцероген. Часть алкоголя, которую вы потребляете, расщепляется в печени, а часть метаболизируется в ротовой полости.
Как здоровье полости рта влияет на общее состояние
Поддержание хорошего здоровья полости рта помогает уменьшить риск кариеса и заболеваний десен и способствует общему здоровью. Исследования показывают связь между плохим здоровьем полости рта и повышенным риском хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет.
Хорошее здоровье ротовой полости, например крепкие зубы и отсутствие заболеваний десен, позволяет потреблять более разнообразную пищу.
Использование зубной нити и чистка зубов после еды и регулярные осмотры у стоматолога поддерживают здоровье полости рта и здоровье в целом.
Другие советы по поддержанию здорового кишечника
Можно поддерживать здоровый кишечник, изменив диету и образ жизни:
- Увеличьте потребление клетчатки: она действует как пища для "хороших" бактерий в кишечнике, поддерживая здоровый микробиом
- Включайте больше ферментированных продуктов: йогурт, кефир, кимчи, квашеная капуста и чайный гриб содержат пробиотики, соединения, которые поддерживают здоровье кишечника
- Регулярно занимайтесь спортом: физические упражнения влияют на иммунные реакции, которые также могут положительно изменить микробиом кишечника
- Ограничьте употребление алкоголя: он уменьшает количество полезных бактерий и приводя к воспалению
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