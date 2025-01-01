Этот суперпродукт укрепляет кости и помогает предотвратить болезни

Кефир является натуральным кисломолочным напитком и чрезвычайно ценным и уникальным пробиотиком. Продукт содержит много пользы для организма и даже способен защищать от болезней.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как часто нужно пить кефир и кому он противопоказан.
Полезен для сердца
Добавим,
Кефир противопоказан тем, кто имеет повышенную кислотность желудочного сока при гиперацидном гастрите.
Его не рекомендуют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите.
Ранее мы сообщали, какой кефир лучше никогда не покупать.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Medicine net и Bestlife online.