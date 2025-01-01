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Этот суперпродукт укрепляет кости и помогает предотвратить болезни

Чем полезен кефир для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кефир является натуральным кисломолочным напитком и чрезвычайно ценным и уникальным пробиотиком. Продукт содержит много пользы для организма и даже способен защищать от болезней.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как часто нужно пить кефир и кому он противопоказан.

Полезные свойства

Полезен для сердца

Добавим,

Кефир противопоказан тем, кто имеет повышенную кислотность желудочного сока при гиперацидном гастрите.

Его не рекомендуют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите.

 

Ранее мы сообщали, какой кефир лучше никогда не покупать.

Также мы писали, как отличить натуральный сыр от подделки прямо в супермаркете.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Medicine net и Bestlife online.

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