Этот суперпродукт укрепляет кости и помогает предотвратить болезни

Полезные свойства

Полезен для сердца

Добавим,

Кефир противопоказан тем, кто имеет повышенную кислотность желудочного сока при гиперацидном гастрите.

Его не рекомендуют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите.