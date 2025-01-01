Этот суперпродукт укрепляет кости и помогает предотвратить болезни

Кефир является натуральным кисломолочным напитком и чрезвычайно ценным и уникальным пробиотиком. Продукт содержит много пользы для организма и даже способен защищать от болезней.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как часто нужно пить кефир и кому он противопоказан.

Полезные свойства

Кефир поддерживает здоровье кишечника

Диетолог Шелли Боллс рассказала, что кефир является источником здоровья кишечника благодаря богатому содержанию пробиотиков - "дружественных бактерий, которые обеспечивают бесперебойную работу пищеварительной системы".

В отличие от йогурта, кефир обычно содержит более широкий спектр веществ, которые могут иметь более комплексное влияние на кишечный микробиом. Здоровый кишечник не только способствует пищеварению, но и играет важную роль в иммунитете и общем самочувствии.

Повышает иммунную функцию

Пробиотики, которые содержатся в кефире, также способствуют укреплению иммунитета.

"В частности, Lactobacillus kefiri может укрепить вашу иммунную систему, уменьшая воспаление и усиливая защиту организма от инфекций. Также содержит соединения с антимикробными свойствами, что дает вам дополнительную защиту", - отметила эксперт.

Как процесс брожения кефир предоставляет защитные преимущества иммунной системе. Пробиотики активно заселяют кишечник здоровыми бактериями, которые необходимы для надлежащей иммунной функции. Микробиом кишечника играет много жизненно важных ролей в организме, и когда он выходит из баланса, это влияет почти на все системы организма.

Полезен для сердца

Регулярное употребление кефира также может поддерживать здоровье сердца, помогая снизить артериальное давление и уровень холестерина.

Пробиотики и биоактивные соединения в кефире могут уменьшить воспаление и даже помочь регулировать уровень липидов в крови. Включение кефира в рацион может стать небольшим, но значимым шагом к улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы.

Способствует укреплению костей

Кефир также может помочь предотвратить остеопороз и другие заболевания и расстройства костей.

Благодаря высокому содержанию кальция, витамина K2 и магния кефир является богатым питательными веществами выбором для укрепления здоровья костей. Эти питательные вещества необходимы для поддержания плотности костей и предотвращения таких заболеваний.

Кроме того, пробиотики кефира могут улучшить усвоение кальция, что делает его лучшим вариантом, чем обычные молочные продукты для поддержания крепких костей.

Поддерживать вес

Многие люди исключают или ограничивают молочные продукты, когда пытаются похудеть. Однако, употребление кефира действительно может помочь сбросить вес.

В нем много белка, который помогает дольше чувствовать сытость, а пробиотики могут положительно влиять на кишечные бактерии, которые играют важную роль в метаболизме. Насыщаясь и поддерживая здоровый кишечник, кефир может немного облегчить контроль веса.

Как часто употреблять кефир

Для большинства людей ежедневное употребление кефира является безопасным - 237 мл в день, в зависимости от индивидуальных особенностей и переносимости.

Однако, если у вас ослаблена иммунная система, важно проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять кефир в свое питание.

Диетологи советуют искать обычный несладкий кефир с живыми и активными культурами. В сладкие продукты часто добавляют сахар, который может свести на нет некоторые преимущества для здоровья.

Добавим, если у вас аллергия на молоко, следует избегать употребления кефира, поскольку он может вызвать опасные для жизни аллергические реакции.

Кефир противопоказан тем, кто имеет повышенную кислотность желудочного сока при гиперацидном гастрите.

Его не рекомендуют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при панкреатите.

Лучше всего сочетать кефир с: