Этот способ работает. Как именно надо пить воду для похудения?

Поддержание нормального веса является общей целью многих людей, и одна из самых эффективных стратегий, о которой часто забывают, является правильная гидратация. Вода не только необходима для жизни, но и играет решающую роль в контроле веса и здоровье в целом.

Как именно надо пить воду, чтобы терять вес - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему надо пить воду, чтобы худеть?

Преимущества употребления воды многочисленны и очень разнообразны, среди которых можно выделить:

Ощущение насыщения

Употребление воды перед едой может помочь снизить аппетит. Одно исследование показало, что люди, которые выпивают стакан воды перед едой, как правило, потребляют меньше калорий во время еды.

Метаболизм

Правильная гидратация может временно ускорить метаболизм. Некоторые исследования показывают, что употребление холодной воды может заставить ваше тело сжигать больше калорий, нагревая жидкость до температуры тела.

Заменитель калорийных напитков

Замена сладких или высококалорийных напитков водой может значительно снизить суточное потребление калорий, способствуя снижению веса.

Улучшенная физическая форма

Хорошо увлажненный необходим для оптимальной производительности во время тренировок. Это означает, что вы сможете тренироваться более интенсивно и дольше, что поможет сжечь больше калорий.

Как именно пить воду и худеть?

Установите ежедневные цели

Хорошей целью является выпивать по крайней мере 8 стаканов (примерно 2 литра) воды в день. Вы можете регулировать это количество в соответствии с вашими индивидуальными потребностями, уровнем активности и климатом.

Носите бутылку с собой

Иметь под рукой многоразовую бутылку воды будет напоминать вам о необходимости регулярно пить. При необходимости вы можете установить напоминание на свой телефон.

Добавьте вкус

если вам трудно выпить достаточное количество воды, попробуйте добавить ломтики фруктов (например, лимона, огурцов или клубники) или трав (например, мяты), чтобы добавить вкуса, не добавляя значительных калорий.

Пейте перед каждым приемом пищи

Возьмите за привычку выпивать стакан воды перед каждым основным приемом пищи. Это не только поможет вам почувствовать сытость, но и напомнит вам о необходимости регулярного увлажнения. Простой акт поддержания достаточного количества жидкости может оказать значительное влияние на контроль веса и общее состояние здоровья.