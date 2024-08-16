Этот синдром встречается очень часто: что не стоит делать, чтобы ваша забота стала навязчивой

Синдром спасателя - это психологическое состояние, когда человек занимается проблемами других, забывая о собственных потребностях. Но на уровне подсознания речь идет не столько о желании всем помочь, сколько о скрытой необходимости контролировать синдром и окружение. Часто за ним стоит страх одиночества, неуверенность в себе и чувство вины за успехи.
Что такое синдром спасателя и как не сделать свою заботу навязчивой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Психологическая помощь".
Человек фокусируется на чужих проблемах и даже чувствует ответственность за счастье и благополучие других людей. Такое поведение позволяет им избегать собственных проблем и откладывать принятие своих собственных решений.
Когда человек ставит чужие потребности выше себя, это просто способ стать для кого-то незаменимым. За этим стоит страх быть отвергнутым.
Не говорит "нет", даже когда выполнить просьбу неудобно. Не из-за желания помочь, а из-за страха конфликта или из-за желания сделать хорошо для всех.
Пренебрегает собственным здоровьем ради помощи другим и тем самым пытается заслужить любовь
Постоянно предлагает помощь, даже если об этом не просят. Для человека это способ получить ощущение собственной значимости.
Считает себя незаменимым в любой ситуации из-за низкой самооценки и желания получить признание из-за полезности.
Принимает роль посредника в конфликтах. Это способ получить контроль над всем и избегать собственных негативных эмоций.
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