Этот синдром встречается очень часто: что не стоит делать, чтобы ваша забота стала навязчивой
Синдром спасателя - это психологическое состояние, когда человек занимается проблемами других, забывая о собственных потребностях. Но на уровне подсознания речь идет не столько о желании всем помочь, сколько о скрытой необходимости контролировать синдром и окружение. Часто за ним стоит страх одиночества, неуверенность в себе и чувство вины за успехи.
Что такое синдром спасателя и как не сделать свою заботу навязчивой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Психологическая помощь".
Признаки синдрома спасателя
Человек фокусируется на чужих проблемах и даже чувствует ответственность за счастье и благополучие других людей. Такое поведение позволяет им избегать собственных проблем и откладывать принятие своих собственных решений.
Когда человек ставит чужие потребности выше себя, это просто способ стать для кого-то незаменимым. За этим стоит страх быть отвергнутым.
Не говорит "нет", даже когда выполнить просьбу неудобно. Не из-за желания помочь, а из-за страха конфликта или из-за желания сделать хорошо для всех.
Пренебрегает собственным здоровьем ради помощи другим и тем самым пытается заслужить любовь
Постоянно предлагает помощь, даже если об этом не просят. Для человека это способ получить ощущение собственной значимости.
Считает себя незаменимым в любой ситуации из-за низкой самооценки и желания получить признание из-за полезности.
Принимает роль посредника в конфликтах. Это способ получить контроль над всем и избегать собственных негативных эмоций.
Причины возникновения синдрома спасителя
- Нехватка тепла и внимания в детстве. Ребенок компенсирует недостаток заботы, помогая другим.
- Чрезмерное поощрение смертности родителям. Отсутствие понимания личных границ.
- Нестабильность родительских фигур, необходимость принимать главную роль в семье, неспособность воспринимать заботу.
- Нереализованность в важных областях, компенсация чувства незначимости спасения другими.
- Манипуляция и формирование чувства вины в дисфункциональной семье.
Что можно с этим поделать
- Синдром спасителя может привести к бодрости, депрессии и проблемам в любых отношениях.
- Нужно научиться ставить собственные границы, говорить слово "нет" и заботиться о себе.
- Помощь другим должна быть осознанной, а не навязчивой.
- Чтобы избавиться от синдрома спасителя, следует обратиться к психологу или психотерапевту. Он поможет найти причины и разработает стратегию преодоления.
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