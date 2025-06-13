Этот симптом в ушах может предупреждать о страшной болезни: проверьте себя

Врач рассказал об основных "красных флажках", на которые стоит обратить внимание, поскольку они могут быть признаком рака.

Симптомы в ушах, которые могут свидетельствовать о раке

Онколог Иржи Рубеш сообщил, что существует множество симптомов, на которые стоит обратить внимание, но многие из них часто игнорируются. Раки головы и шеи поражают ротовую полость, горло и нос, и случаи этих заболеваний становятся все более распространенными.

По данным Cancer Research UK, почти 13 000 человек в этой стране ежегодно диагностируют рак головы и шеи, причем с 1990-х годов показатели заболеваемости выросли на треть. Некоторые эксперты связывают это с ростом распространенности вируса папилломы человека (ВПЧ) - инфекции, которая может вызвать заболевание, часто не проявляющееся симптомами.

"Ранняя диагностика является абсолютно решающей. Чем раньше мы сможем выявить рак головы и шеи, тем лучше будет результат. Этот тип рака считается одним из самых быстрорастущих в мире, но все еще существует тревожная нехватка осведомленности об опухолях головы и шеи", - сказал специалист.

Главные симптомы

Среди симптомов-"красных флажков", на которые стоит обратить внимание, доктор Кубеш выделяет постоянно заложенные уши, ощущение, похожее на то, которое может возникнуть после погружения в бассейн.

Он также отметил, что стойкая боль в ухе может быть признаком рака в этой области. Кроме того, припухлость на шее или сопротивление при прикосновении к определенной части шеи также могут быть индикатором.

Эксперт подчеркнул, что не стоит просто игнорировать язву во рту - ее следует немедленно проверить у своего врача общей практики, поскольку это может быть раковая опухоль. Боль в зубах и белые или красные пятна во рту также являются характерными симптомами, на которые следует обратить внимание.

Относительно боли в горле, доктор Кубеш отметил, что если она длится более двух недель, или если у вас появляются какие-либо изменения голоса или хрипота, это должно вызвать тревогу".

Важно помнить, что наличие одного или нескольких из этих симптомов не обязательно означает рак. Однако, если вы заметили любой из них и он длится длительное время или вызывает беспокойство, крайне важно обратиться к врачу для обследования. Раннее выявление - это ключ к успешному лечению.