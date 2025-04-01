Этот симптом среди ночи - тревожный звоночек и первый признак слабоумия

Деменция - это не просто старческая забывчивость. Это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое разрушает память, когнитивные функции и способность к самостоятельной жизни.
Какой симптом ночью нельзя пропускать, потому что он является признаком деменции - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
И хотя первые признаки деменции часто проявляются днем, последние исследования показывают, что ночные кошмары могут быть ранним предупреждающим сигналом.
Исследователи из Бирмингемского университета обнаружили, что люди, которые регулярно испытывают ночные кошмары, в четыре раза чаще сталкиваются с риском развития деменции. Это особенно касается людей в возрасте 60 лет и старше.
"Мы обнаружили, что у людей, которые испытывают частые ночные кошмары в среднем и позднем возрасте, риск развития деменции возрастает", - говорит доктор Абидими Отайку, ведущий автор исследования.
Точная причина связи между ночными кошмарами и деменцией до конца не изучена. Однако, существует несколько теорий:
Нейродегенеративные изменения
Ночные кошмары могут быть ранним проявлением нейродегенеративных изменений в мозге, которые впоследствии приводят к деменции.
Нарушение сна
Нарушения сна, такие как ночные кошмары, могут влиять на когнитивные функции и увеличивать риск развития деменции.
Эмоциональный стресс
Ночные кошмары могут вызывать эмоциональный стресс, который, в свою очередь, может влиять на здоровье мозга.
Помимо ночных кошмаров, существуют другие ночные симптомы, которые могут указывать на деменцию:
Спутанность сознания
Люди с деменцией могут испытывать спутанность сознания ночью, не зная, где они находятся или какое сейчас время.
Блуждание
Некоторые люди с деменцией могут блуждать ночью, не осознавая, что они делают.
Агрессия
В некоторых случаях деменция может вызвать агрессивное поведение ночью.
Нарушение сна
Люди с деменцией могут иметь проблемы со сном, такие как бессонница или частые пробуждения.
Если вы регулярно испытываете ночные кошмары, особенно если вам 60 лет и старше, важно обратиться к врачу. Он сможет оценить ваше состояние и определить, есть ли у вас риск развития деменции.
Ранняя диагностика деменции может помочь замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни.
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