Этот симптом среди ночи - тревожный звоночек и первый признак слабоумия

Деменция - это не просто старческая забывчивость. Это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое разрушает память, когнитивные функции и способность к самостоятельной жизни.

Какой симптом ночью нельзя пропускать, потому что он является признаком деменции - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

И хотя первые признаки деменции часто проявляются днем, последние исследования показывают, что ночные кошмары могут быть ранним предупреждающим сигналом.

Ночные кошмары и деменция: пугающая связь

Исследователи из Бирмингемского университета обнаружили, что люди, которые регулярно испытывают ночные кошмары, в четыре раза чаще сталкиваются с риском развития деменции. Это особенно касается людей в возрасте 60 лет и старше.

"Мы обнаружили, что у людей, которые испытывают частые ночные кошмары в среднем и позднем возрасте, риск развития деменции возрастает", - говорит доктор Абидими Отайку, ведущий автор исследования.

Почему ночные кошмары являются тревожным звонком?

Точная причина связи между ночными кошмарами и деменцией до конца не изучена. Однако, существует несколько теорий:

Нейродегенеративные изменения

Ночные кошмары могут быть ранним проявлением нейродегенеративных изменений в мозге, которые впоследствии приводят к деменции.

Нарушение сна

Нарушения сна, такие как ночные кошмары, могут влиять на когнитивные функции и увеличивать риск развития деменции.

Эмоциональный стресс

Ночные кошмары могут вызывать эмоциональный стресс, который, в свою очередь, может влиять на здоровье мозга.

Другие симптомы деменции

Помимо ночных кошмаров, существуют другие ночные симптомы, которые могут указывать на деменцию:

Спутанность сознания

Люди с деменцией могут испытывать спутанность сознания ночью, не зная, где они находятся или какое сейчас время.

Блуждание

Некоторые люди с деменцией могут блуждать ночью, не осознавая, что они делают.

Агрессия

В некоторых случаях деменция может вызвать агрессивное поведение ночью.

Нарушение сна

Люди с деменцией могут иметь проблемы со сном, такие как бессонница или частые пробуждения.

Что делать, если вы испытываете ночные кошмары?

Если вы регулярно испытываете ночные кошмары, особенно если вам 60 лет и старше, важно обратиться к врачу. Он сможет оценить ваше состояние и определить, есть ли у вас риск развития деменции.

Ранняя диагностика деменции может помочь замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни.

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