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Этот симптом рака можно увидеть, если посмотреть в зеркало

Назван необычный симптом рака (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Симптомы онкологии обычно зависят от области, пораженной болезнью. Например, наиболее распространенными признаками рака легких являются постоянный кашель и одышка. Однако в некоторых случаях симптомы могут затронуть участки тела, которых вы, возможно, не ожидаете.

Какой симптом рака вы можете увидеть в зеркале, рассказали в издании Express.

Рак щитовидной железы

Щитовидная железа находится на шее. Одной из ее основных задач является выработка гормонов, помогающих регулировать обмен веществ в организме, т. е. процесс превращения пищи в энергию.

Из-за своего расположения наиболее распространенные признаки рака щитовидной железы поражают шею, горло и голос. Это может проявляться твердым образованием в передней части шеи, затрудненным глотанием и охриплостью.

Но есть и другие, более необычные признаки, которых следует опасаться.

Одним из них является покраснение лица, также известное как румянец, которое будет более заметно при взгляде в зеркало.

У некоторых людей это будет более заметно, чем у других, в зависимости от тона вашей кожи. Это также может сопровождаться жжением. По данным Cancer Research UK, это вызвано избытком гормона кальцитонина, который регулирует уровень кальция и фосфата в крови.

Этот признак можно увидеть, если у человека медуллярный рак щитовидной железы - разновидность рака щитовидной железы.

Другие менее распространенные симптомы могут включать:

  • Более мягкий кал или диарея
  • Потеря веса
  • Кашель

По данным NHS, наиболее распространенными признаками такого вида рака являются:

  • Припухлость в нижней части шеи, она обычно кажется твердой, медленно увеличивается в размерах и не вызывает болезненных ощущений
  • Хриплый голос
  • Боль в горле
  • Затрудненное глотание или дыхание
  • Боль в передней части шеи или ощущение, будто что-то давит на шею

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