Этот симптом рака можно увидеть, если посмотреть в зеркало

Рак щитовидной железы

Щитовидная железа находится на шее. Одной из ее основных задач является выработка гормонов, помогающих регулировать обмен веществ в организме, т. е. процесс превращения пищи в энергию.

Из-за своего расположения наиболее распространенные признаки рака щитовидной железы поражают шею, горло и голос. Это может проявляться твердым образованием в передней части шеи, затрудненным глотанием и охриплостью.

Но есть и другие, более необычные признаки, которых следует опасаться.

Одним из них является покраснение лица, также известное как румянец, которое будет более заметно при взгляде в зеркало.

У некоторых людей это будет более заметно, чем у других, в зависимости от тона вашей кожи. Это также может сопровождаться жжением. По данным Cancer Research UK, это вызвано избытком гормона кальцитонина, который регулирует уровень кальция и фосфата в крови.

Этот признак можно увидеть, если у человека медуллярный рак щитовидной железы - разновидность рака щитовидной железы.

Другие менее распространенные симптомы могут включать:

Более мягкий кал или диарея

Потеря веса

Кашель

По данным NHS, наиболее распространенными признаками такого вида рака являются: