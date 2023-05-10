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Этот симптом на лице свидетельствует о высоком давлении: что известно

Фото: Какой симптом на лице указывает на повышенное давление (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Гипертония (высокое артериальное давление) – состояние, при котором давление в кровеносных сосудах превышает нормальные показатели (140/90 мм рт. ст. или выше). О болезни могут свидетельствовать симптомы на вашем лице.

О том, какой симптом в глазах, говорит о повышенном давлении, рассказал офтальмолог Мухтар Бизрах изданию Express.

Какой симптом гипертонии можно увидеть на лице

Многие люди иногда могут даже не догадываться, что у них гипертония. Отсутствие лечения может иметь серьезные последствия, значительно повышая риск неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты.

По словам экспертов, может быть один предупредительный признак высокого кровяного давления, который может появиться в глазах.

Доктор-офтальмолог Мухтар Бизрах сообщил о связи между налитыми кровью глазами и гипертонией.

"Налитые кровью глаза могут быть признаком гипертонии или высокого кровяного давления, поскольку это состояние оказывает давление на кровеносные сосуды сетчатки", - сообщил он.

"Если вы заметили это, как можно скорее обратитесь за медицинской помощью", - добавил врач.

Это также может означать, что вы подвергаетесь большему риску некоторых опасных осложнений от гипертонии.

Одно научное исследование, опубликованное в журнале Hypertension в 2013 году, показало, что среди 2900 участников с высоким кровяным давлением у лиц с легкой формой гипертонической ретинопатии риск инсульта был на 35% выше.

А у людей с умеренной или тяжелой гипертонической ретинопатией риск был на 137% выше.

Какие еще симптомы гипертонии

  • Головокружение и головные боли;
  • Ощущение пульсации в разных участках тела, вроде затылка и висков;
  • Ощущение "тумана в голове", снижение остроты зрения;
  • Шум в ушах и слышимость сердцебиения;
  • Бессонница и утомляемость;
  • Ухудшение аппетита и тошнота;
  • Сдавливающие боли в груди.

Как мы ранее писали, врач назвала основную ошибку по измерению давления.

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