Этот симптом на лице свидетельствует о высоком давлении: что известно
Гипертония (высокое артериальное давление) – состояние, при котором давление в кровеносных сосудах превышает нормальные показатели (140/90 мм рт. ст. или выше). О болезни могут свидетельствовать симптомы на вашем лице.
О том, какой симптом в глазах, говорит о повышенном давлении, рассказал офтальмолог Мухтар Бизрах изданию Express.
Какой симптом гипертонии можно увидеть на лице
Многие люди иногда могут даже не догадываться, что у них гипертония. Отсутствие лечения может иметь серьезные последствия, значительно повышая риск неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты.
По словам экспертов, может быть один предупредительный признак высокого кровяного давления, который может появиться в глазах.
Доктор-офтальмолог Мухтар Бизрах сообщил о связи между налитыми кровью глазами и гипертонией.
"Налитые кровью глаза могут быть признаком гипертонии или высокого кровяного давления, поскольку это состояние оказывает давление на кровеносные сосуды сетчатки", - сообщил он.
"Если вы заметили это, как можно скорее обратитесь за медицинской помощью", - добавил врач.
Это также может означать, что вы подвергаетесь большему риску некоторых опасных осложнений от гипертонии.
Одно научное исследование, опубликованное в журнале Hypertension в 2013 году, показало, что среди 2900 участников с высоким кровяным давлением у лиц с легкой формой гипертонической ретинопатии риск инсульта был на 35% выше.
А у людей с умеренной или тяжелой гипертонической ретинопатией риск был на 137% выше.
Какие еще симптомы гипертонии
- Головокружение и головные боли;
- Ощущение пульсации в разных участках тела, вроде затылка и висков;
- Ощущение "тумана в голове", снижение остроты зрения;
- Шум в ушах и слышимость сердцебиения;
- Бессонница и утомляемость;
- Ухудшение аппетита и тошнота;
- Сдавливающие боли в груди.
Как мы ранее писали, врач назвала основную ошибку по измерению давления.
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