Этот симптом на лице после алкоголя может указывать на серьезную болезнь: о чем идет речь

Что нельзя игнорировать

По его словам, люди, которые краснеют во время употребления алкоголя, могут оказаться в группе риска. Это может означать, что у вас в 80 раз больше шансов заболеть раком. Этот "генетический программный сбой" свидетельствует о том, что вам не хватает фермента, необходимого для безопасного расщепления алкоголя.

В частности, это может повысить риск развития рака пищевода.

"По сути, это означает, что в вашем ДНК нет достаточно фермента, который помогает организму расщеплять алкоголь - альдегиддегидрогеназы 2. Когда вы пьете алкоголь, организм превращает его в ацетальдегид, который на самом деле более токсичен, чем сам алкоголь.

Радж предупредил, что вещество повышает риск развития рака, а также вызывает покраснение лица и учащенное сердцебиение.

"Например, человек с мутацией, который употребляет всего четыре единицы алкоголя в неделю, имеет риск рака пищевода в 40-80 раз выше, чем человек без мутации", - пояснил эксперт.

Другие причины покраснения лица

Аллергическая реакция

Непереносимость определенных компонентов в напитках, таких как сульфиты, гистамины или красители, может провоцировать покраснение кожи.

Реакция сосудов

Алкоголь способствует расширению сосудов, что приводит к временному покраснению лица. У людей с высоким давлением или проблемами с сосудами это может проявляться сильнее.

Розацеа

Если у человека есть это заболевание кожи, алкоголь может усугублять симптомы, вызывая стойкое покраснение и раздражение.

Как уберечь здоровье

Уменьшение потребления алкоголя может спасти жизнь.

Также люди с дефицитом фермента альдегиддегидрогеназы 2 (ALDH2) могут испытывать следующее во время употребления алкоголя:

учащенное сердцебиение

головную боль

тошноту

рвоту

Добавим, что во многих заведениях есть безалкогольные коктейли или вкусные напитки без "градусов". Именно им лучше отдавать предпочтение. Также многие люди пьют, чтобы снять стресс. Вместо этого можно попробовать спорт, медитацию, чтение или хобби, которое приносит удовольствие.