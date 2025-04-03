Этот симптом на лице после алкоголя может указывать на серьезную болезнь: о чем идет речь

Изменения на лице после употребления алкоголя могут быть не просто аллергической реакцией, но и тревожным сигналом организма. Речь идет о покраснении лица, которое может указывать на серьезное заболевание, в частности рак.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского врача Карана Раджана.

Что нельзя игнорировать

По его словам, люди, которые краснеют во время употребления алкоголя, могут оказаться в группе риска. Это может означать, что у вас в 80 раз больше шансов заболеть раком. Этот "генетический программный сбой" свидетельствует о том, что вам не хватает фермента, необходимого для безопасного расщепления алкоголя.

В частности, это может повысить риск развития рака пищевода.

"По сути, это означает, что в вашем ДНК нет достаточно фермента, который помогает организму расщеплять алкоголь - альдегиддегидрогеназы 2. Когда вы пьете алкоголь, организм превращает его в ацетальдегид, который на самом деле более токсичен, чем сам алкоголь.

Радж предупредил, что вещество повышает риск развития рака, а также вызывает покраснение лица и учащенное сердцебиение.

"Например, человек с мутацией, который употребляет всего четыре единицы алкоголя в неделю, имеет риск рака пищевода в 40-80 раз выше, чем человек без мутации", - пояснил эксперт.

Другие причины покраснения лица

Аллергическая реакция

Непереносимость определенных компонентов в напитках, таких как сульфиты, гистамины или красители, может провоцировать покраснение кожи.

Реакция сосудов

Алкоголь способствует расширению сосудов, что приводит к временному покраснению лица. У людей с высоким давлением или проблемами с сосудами это может проявляться сильнее.

Розацеа

Если у человека есть это заболевание кожи, алкоголь может усугублять симптомы, вызывая стойкое покраснение и раздражение.

Как уберечь здоровье

Уменьшение потребления алкоголя может спасти жизнь.

Также люди с дефицитом фермента альдегиддегидрогеназы 2 (ALDH2) могут испытывать следующее во время употребления алкоголя:

учащенное сердцебиение

головную боль

тошноту

рвоту