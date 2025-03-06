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Этот симптом на ногах может сигнализировать о "забитых" артериях и высоком уровне холестерина

Четверг 06 марта 2025 10:48
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Этот симптом на ногах может сигнализировать о "забитых" артериях и высоком уровне холестерина Фото: Какой симптом на ногах свидетельствует о высоком уровне холестерина (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Эксперты предупреждают, что этот непрметный симптом в ноге может быть признаком опасного состояния здоровья. Этот "красный флажок" может означать, что у вас повышенный риск сердечных приступов и инсультов.

О каком именно симптоме на ногах идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какой симптом на ногах очень опасен?

Высокий уровень холестерина - это состояние, которое возникает, когда в артериях накапливается чрезмерное количество холестерина. Со временем это может сузить и заставить затвердеть артерии, затрудняя прохождение крови.

На ранних стадиях высокий уровень холестерина, который также известен как гиперхолестеринемия, обычно не проявляется никакими симптомами.

Многие люди могут не осознавать, что у них это есть, пока не сделают анализ крови или не возникнут проблемы со здоровьем. Однако могут быть некоторые тревожные признаки, которые побуждают вас обратиться за медицинской помощью.

Бляшки накапливаются долго, поэтому люди с закупоренными артериями могут не иметь никаких симптомов в течение многих лет.

Но как только бляшка становится достаточно большой, артерия может стать настолько узкой, что через нее не сможет пройти достаточно обогащенной кислородом крови.

Это может вызвать боль или дискомфорт, особенно во время тренировок. По данным BHF, если артерии ваших ног "забиваются" холестерином, вы можете испытывать боль в ногах.

Это может привести к боли в ногах во время ходьбы, которая обычно исчезает после нескольких минут отдыха.

Симптомы закупоренной артерии

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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