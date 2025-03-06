Этот симптом на ногах может сигнализировать о "забитых" артериях и высоком уровне холестерина
Эксперты предупреждают, что этот непрметный симптом в ноге может быть признаком опасного состояния здоровья. Этот "красный флажок" может означать, что у вас повышенный риск сердечных приступов и инсультов.
О каком именно симптоме на ногах идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Какой симптом на ногах очень опасен?
Высокий уровень холестерина - это состояние, которое возникает, когда в артериях накапливается чрезмерное количество холестерина. Со временем это может сузить и заставить затвердеть артерии, затрудняя прохождение крови.
На ранних стадиях высокий уровень холестерина, который также известен как гиперхолестеринемия, обычно не проявляется никакими симптомами.
Многие люди могут не осознавать, что у них это есть, пока не сделают анализ крови или не возникнут проблемы со здоровьем. Однако могут быть некоторые тревожные признаки, которые побуждают вас обратиться за медицинской помощью.
Бляшки накапливаются долго, поэтому люди с закупоренными артериями могут не иметь никаких симптомов в течение многих лет.
Но как только бляшка становится достаточно большой, артерия может стать настолько узкой, что через нее не сможет пройти достаточно обогащенной кислородом крови.
Это может вызвать боль или дискомфорт, особенно во время тренировок. По данным BHF, если артерии ваших ног "забиваются" холестерином, вы можете испытывать боль в ногах.
Это может привести к боли в ногах во время ходьбы, которая обычно исчезает после нескольких минут отдыха.
Симптомы закупоренной артерии
- Выпадение волос на ногах и стопах
- Онемение или слабость в ногах
- Ломкие, медленно растущие ногти на ногах
- Язвы (открытые язвы) на стопах и ногах, которые не заживают
- Изменение цвета кожи на ногах, например, бледность, чем обычно,
- У мужчин эректильная дисфункция
- Мышцы ваших ног сокращаются (теряются)
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