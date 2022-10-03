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Этот симптом на ногтях может сообщать о диабете

Фото: О диабете могут сигнализировать ногти (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Изменения структуры ногтей могут происходить чаще у пациентов с диабетом из-за хронического высокого уровня сахара в крови.

Об этом свидетельствуют данные Национального института диабета и заболеваний почек Британии.

Последствия диабета

Сердечный приступ, инсульт и необратимое повреждение нервов являются одними из наиболее опасных осложнений, которые могут возникнуть в результате плохо контролируемого диабета.

Один эксперт предупредил, что зудящие грибковые инфекции под ногтями могут быть признаком сахарного диабета.

Глюкоза, основной источник сахара в крови, преобразуется клетками организма для использования в качестве энергии.

Уровни глюкозы естественным образом увеличиваются после еды, побуждая клетки поджелудочной железы выделять инсулин для его поглощения.

При диабете 2 типа нехватка глюкозы в крови может привести к болезни, травме, стрессу и гормональным изменениям, поясняют врачи.

Диабет также может повредить кровеносные сосуды, которые снабжают нервы питательными веществами, лишая их кислорода.

Инфекция на ногтях

Если проблема становится хронической, глюкоза будет просачиваться в организм с потом, слюной и мочой. Это будет стимулировать рост дрожжей в различных частях тела, таких как рот и половые органы, что может привести к возникновению молочницы.

Также на ногтях может возникать грибковая инфекция.

"Проблемы с кожей часто могут быть одним из первых признаков того, что у вас диабет", - сообщил Сэм Синкир, специалист по коже и волосам Este Medical Group.

Это симптомы, с которыми может столкнуться каждый, но чаще они возникают у людей с заболеванием крови.

"Одним из основных типов является грибковая инфекция ногтей, которая возникает, когда бактерии, чаще всего связанные со микозом стопы, распространяются на кератин в ногтях. Это может привести к тому, что ноготь обесцвечивается, становится хрупким или треснет", - отметил эксперт.

По словам специалиста, хорошим способом решения проблемы грибковых поражений ногтей является современное лечение лазером, когда мощный луч света проходит через ногти и поглощается инфекцией, тем самым уничтожая ее.

Как мы ранее писали, 5 мифов о сахарном диабете, в которые пора перестать верить.

Читайте также, что делать, чтобы предотвратить сахарный диабет.

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