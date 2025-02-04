Этот симптом на ногтях может быть признаком сердечной недостаточности

Что известно о "ногтях Терри"

Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь. Это не означает, что сердце перестало функционировать, оно нуждается в поддержке, чтобы улучшить работу.

Раннее выявление симптомов имеет решающее значение для своевременного лечения. Хотя одышка, усталость и учащенное сердцебиение являются общими признаками сердечной недостаточности, есть менее очевидный симптом, который может проявляться на ваших ногтях.

Доктор Каран Раджан рассказал, что ногти Терри характеризуются белыми пятнами на ногтях с розовой полоской вверху, что может сигнализировать не только о сердечной недостаточности, но и о таких серьезных заболеваниях, как цирроз печени.

Часто ногти Терри являются симптомом хронического заболевания, например, печеночной недостаточности или диабета. Однако не всегда они вызывают беспокойство. Иногда это может быть признаком старения.

О каких болезнях свидетельствуют изменения на ногтях

Считается, что ногти Терри могут возникнуть из-за уменьшения количества кровеносных сосудов возле ногтевого ложа.

Обычно такой симптом может быть признаком:

цирроза печени

сердечной недостаточности

сахарного диабета

почечной недостаточности

вирусного гепатита

Другие симптомы сердечной недостаточности, на которые стоит обратить внимание, включают: