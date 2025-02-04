Этот симптом на ногтях может быть признаком сердечной недостаточности

Опасный симптом "ногти Терри", на который мало людей в Украине и мире обращают внимание, может свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Карана Раджана.
Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь. Это не означает, что сердце перестало функционировать, оно нуждается в поддержке, чтобы улучшить работу.
Раннее выявление симптомов имеет решающее значение для своевременного лечения. Хотя одышка, усталость и учащенное сердцебиение являются общими признаками сердечной недостаточности, есть менее очевидный симптом, который может проявляться на ваших ногтях.
Доктор Каран Раджан рассказал, что ногти Терри характеризуются белыми пятнами на ногтях с розовой полоской вверху, что может сигнализировать не только о сердечной недостаточности, но и о таких серьезных заболеваниях, как цирроз печени.
Часто ногти Терри являются симптомом хронического заболевания, например, печеночной недостаточности или диабета. Однако не всегда они вызывают беспокойство. Иногда это может быть признаком старения.
Считается, что ногти Терри могут возникнуть из-за уменьшения количества кровеносных сосудов возле ногтевого ложа.
Обычно такой симптом может быть признаком:
Другие симптомы сердечной недостаточности, на которые стоит обратить внимание, включают:
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