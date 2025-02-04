Этот симптом на ногтях может быть признаком сердечной недостаточности
Опасный симптом "ногти Терри", на который мало людей в Украине и мире обращают внимание, может свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Карана Раджана.
Что известно о "ногтях Терри"
Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь. Это не означает, что сердце перестало функционировать, оно нуждается в поддержке, чтобы улучшить работу.
Раннее выявление симптомов имеет решающее значение для своевременного лечения. Хотя одышка, усталость и учащенное сердцебиение являются общими признаками сердечной недостаточности, есть менее очевидный симптом, который может проявляться на ваших ногтях.
Доктор Каран Раджан рассказал, что ногти Терри характеризуются белыми пятнами на ногтях с розовой полоской вверху, что может сигнализировать не только о сердечной недостаточности, но и о таких серьезных заболеваниях, как цирроз печени.
Часто ногти Терри являются симптомом хронического заболевания, например, печеночной недостаточности или диабета. Однако не всегда они вызывают беспокойство. Иногда это может быть признаком старения.
О каких болезнях свидетельствуют изменения на ногтях
Считается, что ногти Терри могут возникнуть из-за уменьшения количества кровеносных сосудов возле ногтевого ложа.
Обычно такой симптом может быть признаком:
- цирроза печени
- сердечной недостаточности
- сахарного диабета
- почечной недостаточности
- вирусного гепатита
Другие симптомы сердечной недостаточности, на которые стоит обратить внимание, включают:
- одышка
- боль в груди
- учащенное сердцебиение
- усталость, когда вы активны
- отеки лодыжек, ног и живота
- увеличение веса
- сухой кашель
- потеря аппетита или расстройство желудка (тошнота)
@dr.karanr Reply to @heyy_liza nails talk #learnontiktok #schoolwithdrkaran #nails #BurberryTB Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic
Ранее мы сообщали, можно ли делиться маникюрными кусачками и что может произойти с ногтями.
Читайте также, что обязательно нужно сделать перед тем, как подпилить ногти пилочкой.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.