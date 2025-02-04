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Этот симптом на ногтях может быть признаком сердечной недостаточности

Вторник 04 февраля 2025 12:35
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Этот симптом на ногтях может быть признаком сердечной недостаточности Какой симптом на ногтях свидетельствует о сердечной недостаточности (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Опасный симптом "ногти Терри", на который мало людей в Украине и мире обращают внимание, может свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Карана Раджана.

Что известно о "ногтях Терри"

Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь. Это не означает, что сердце перестало функционировать, оно нуждается в поддержке, чтобы улучшить работу.

Раннее выявление симптомов имеет решающее значение для своевременного лечения. Хотя одышка, усталость и учащенное сердцебиение являются общими признаками сердечной недостаточности, есть менее очевидный симптом, который может проявляться на ваших ногтях.

Доктор Каран Раджан рассказал, что ногти Терри характеризуются белыми пятнами на ногтях с розовой полоской вверху, что может сигнализировать не только о сердечной недостаточности, но и о таких серьезных заболеваниях, как цирроз печени.

Часто ногти Терри являются симптомом хронического заболевания, например, печеночной недостаточности или диабета. Однако не всегда они вызывают беспокойство. Иногда это может быть признаком старения.

О каких болезнях свидетельствуют изменения на ногтях

Считается, что ногти Терри могут возникнуть из-за уменьшения количества кровеносных сосудов возле ногтевого ложа.

Обычно такой симптом может быть признаком:

  • цирроза печени
  • сердечной недостаточности
  • сахарного диабета
  • почечной недостаточности
  • вирусного гепатита

Другие симптомы сердечной недостаточности, на которые стоит обратить внимание, включают:

  • одышка
  • боль в груди
  • учащенное сердцебиение
  • усталость, когда вы активны
  • отеки лодыжек, ног и живота
  • увеличение веса
  • сухой кашель
  • потеря аппетита или расстройство желудка (тошнота)

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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