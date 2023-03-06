Этот симптом является предвестником близкого инсульта. Врачи назвали тревожный признак

Какой признак указывает на близкий инсульт

При инсульте требуется неотложная медицинская помощь, она нуждается в немедленной реакции - это уменьшает вред для организма. В этом критическом состоянии каждая минута важна.

Исследования показывают, что первые симптомы могут появиться за семь дней до инсульта.

В журнале Американской академии неврологии опубликовали результаты исследования с участием 2416 человек. Из них около 549 человек пережили мини-инсульты до того, как произошло самое критическое состояние.

Мини-инсульты описывают транзиторную ишемическую атаку (ТИА), которая является состоянием, вызванным временным нарушением кровоснабжения части мозга.

ТИА проявляется симптомами, похожими на инсульт, но длится всего несколько минут и не вызывает повреждения мозга. Согласно исследованию, одним из тревожных признаков ТИА является сторожевая цефалгия, более известная как сторожевая головная боль.

Она может быть первым признаком грядущего инсульта, но не все головные боли являются его симптомом. Бывает много причин этой проблемы, не угрожающих жизни - от плохой осанки до обезвоживания.

"Сторожевая головная боль - это внезапная, интенсивная, постоянная головная боль, которая имеет признаки, отличные от любой обычной предварительной головной боли", - рассказал Джозеф Амбани, медицинский директор GlowBar.

Какие признаки сторожевой головной боли

Эта боль может проявляться следующими признаками:

Сторожевая головная боль обычно возникает внезапно и есть сильной.

Люди, испытывающие сторожевую головную боль, часто описывают ее как худшую головную боль в своей жизни.

Сторожевая головная боль может отличаться от обычных головных болей локализацией, интенсивностью или другими симптомами.

Сторожевая головная боль может сопровождаться другими симптомами, такими как тошнота, рвота, головокружение или ригидность шеи.

Амбани добавил, что любой из этих симптомов требует медицинской помощи.

"Врач проводит тщательное обследование, определяет причину головной боли и назначает соответствующее лечение. Важно помнить, что время имеет важное значение для лечения таких серьезных заболеваний", - пояснил врач.

Как снизить риск инсульта

Снизить риски позволят здоровое питание, физические упражнения и ведение здорового образа жизни.

Служба здравоохранения рекомендует диету с низким содержанием жира и высоким содержанием клетчатки. В рационе должны быть фрукты, овощи и целозерные продукты.

Также следует контролировать потребление соли, то есть вы не должны употреблять более 6 граммов популярной приправы в день. Слишком большое количество соли может повысить кровяное давление, что является фактором риска инсульта.

Следует отказаться от курения, уменьшить потребление алкоголя и наладить занятия спортом.