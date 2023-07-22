Этот сок снижает риск инсульта, улучшает пищеварение и состояние кожи

Снижается риск инсульта

Специалисты советуют употреблять томатный сок людям с риском инсульта и инфаркта. Исследования финских ученых, в которых участвовало более 1000 мужчин, доказали, что благодаря ликопину образуется меньше тромбов, следовательно, снижается риск инсультов и инфарктов.

Томатный сок также может снизить артериальное давление. Однако для такого эффекта нужно каждый день выпивать стакан сока.

Улучшится состояние кожи

Кроме того, такой сок может помочь улучшить состояние кожи. Напиток богат витамином С, который известен своими антиоксидантными и антивоспалительными свойствами. Сок также может сузить поры и даже защитить от солнца.

Это происходит благодаря веществу ликопин. Помидоры снизят риск ожогов и даже уберегут от вредного ультрафиолета. Однако это не означает, что нужно полностью отказаться от солнцезащитного крема.

Защита иммунной системы

Томатный сок может улучшить состояние вашей иммунной системы и уберечь от многих сезонных заболеваний. В его состав входят минеральные вещества - калий и натрий, способствующие нормальному функционированию тела.

Улучшится пищеварение

Считается, что регулярное употребление томатного сока полезно не только для сердечно-сосудистой системы, но и пищеварения.

Сок помогает избежать запоров и укрепляет здоровую кишечную флору.

В 100 г (2/3 стакана) томатного сока содержится примерно 0,4 г пищевых волокон. Они оказывают положительное влияние на здоровье кишечника.

Исчезнут лишние килограммы

Клетчатка, содержащаяся в томатном соке, также может помочь вам похудеть.

В частности, продукты, богатые клетчаткой, помогают предотвратить ожирение. Все потому, что она имеет сытный эффект и предотвращает тягу к пище.

Кроме того, большинство продуктов с высоким содержанием клетчатки обладают низкой энергетической плотностью, что обеспечивает меньшее количество калорий на порцию.

Побочные эффекты томатного сока

Несмотря на большое количество полезных ингредиентов, некоторым людям склонным к аллергии следует воздержаться от потребления томатного сока, поскольку он может спровоцировать пищевую аллергию.

Кроме того, сок содержит щавелевую кислоту, способствующую образованию камней в почках. В 100 граммах сока содержится около 5 миллиграммов щавелевой кислоты.