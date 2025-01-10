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Этот полезный сок может улучшить метаболизм и поможет похудеть

Чем полезен сок бузины (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бузина - известное лекарственное растение, которое успокаивает, помогает при запорах и является легким диуретиком. Сок бузины может помочь улучшить метаболизм, что приведет к потере веса.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как можно добавить такой продукт в рацион.

При каких заболеваниях полезна бузина

Употребление бузины в больших количествах может привести к желудочно-кишечным расстройствам, таким как боль в животе, диарея и вздутие. Если вы планируете использовать черную бузину в лечебных целях, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать возможных негативных последствий и определить оптимальную дозировку.

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При написании материала использовались следующие источники: сайт Best life online и WebMD.

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