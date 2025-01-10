Этот полезный сок может улучшить метаболизм и поможет похудеть

При каких заболеваниях полезна бузина

















Употребление бузины в больших количествах может привести к желудочно-кишечным расстройствам, таким как боль в животе, диарея и вздутие. Если вы планируете использовать черную бузину в лечебных целях, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать возможных негативных последствий и определить оптимальную дозировку.