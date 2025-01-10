Этот полезный сок может улучшить метаболизм и поможет похудеть

Исследование Университета штата Вашингтон (WSU) показало, что употребление 340 г сока бузины ежедневно в течение одной недели может улучшить метаболическое состояние.

В исследовании участвовали 18 взрослых с избыточным весом, половина из которых пила сок бузины, а другая половина получала плацебо. Все они придерживались стандартизированной диеты.

Те, кто употреблял сок бузины, заметили положительные изменения в микробиоме кишечника, а именно увеличение хороших бактерий и уменьшение плохих бактерий. Здоровый кишечный микробиом необходим для усвоения питательных веществ и поддерживает физическое и психическое здоровье.

Кроме того, исследователи обнаружили, что сок бузины снизил уровень глюкозы в крови участников в среднем на 24%, что указывает на существенно улучшенную способность перерабатывать сахар после потребления углеводов, и на 19% снижение уровня инсулина.

Самым большим преимуществом бузины является способность помогать сжигать жир. У тех, кто употреблял сок, было показано значительное усиление окисления жира или расщепления жирных кислот после еды с высоким содержанием углеводов и во время физических упражнений.

Бузина (фото: Freepik)

При каких заболеваниях полезна бузина

Ягоды и цветы бузины наполнены антиоксидантами и витаминами, которые могут укрепить вашу иммунную систему. Они могут помочь избежать воспаления, уменьшить стресс и защитить сердце.

Некоторые эксперты рекомендуют бузину для профилактики и облегчения симптомов простуды и гриппа.

Бузину также использовали для лечения:

запора

боли в суставах и мышцах

головные боли

лихорадка

проблем с почками

эпилепсии

заболеваний кожи

стресса

В каком виде употреблять бузину

Употребление бузины в больших количествах может привести к желудочно-кишечным расстройствам, таким как боль в животе, диарея и вздутие. Если вы планируете использовать черную бузину в лечебных целях, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать возможных негативных последствий и определить оптимальную дозировку.

Чаще всего можно найти и принимать бузину в виде добавок и сиропа.

Ягоды бузины содержат много витамина С (52,2 миллиграмма на чашку) и пищевых волокон (10,2 грамма на чашку). Одна чашка ягод бузины также содержит: