Этот полезный сок может улучшить метаболизм и поможет похудеть
Бузина - известное лекарственное растение, которое успокаивает, помогает при запорах и является легким диуретиком. Сок бузины может помочь улучшить метаболизм, что приведет к потере веса.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как можно добавить такой продукт в рацион.
Сок бузины может улучшить обмен веществ
Исследование Университета штата Вашингтон (WSU) показало, что употребление 340 г сока бузины ежедневно в течение одной недели может улучшить метаболическое состояние.
В исследовании участвовали 18 взрослых с избыточным весом, половина из которых пила сок бузины, а другая половина получала плацебо. Все они придерживались стандартизированной диеты.
Те, кто употреблял сок бузины, заметили положительные изменения в микробиоме кишечника, а именно увеличение хороших бактерий и уменьшение плохих бактерий. Здоровый кишечный микробиом необходим для усвоения питательных веществ и поддерживает физическое и психическое здоровье.
Кроме того, исследователи обнаружили, что сок бузины снизил уровень глюкозы в крови участников в среднем на 24%, что указывает на существенно улучшенную способность перерабатывать сахар после потребления углеводов, и на 19% снижение уровня инсулина.
Самым большим преимуществом бузины является способность помогать сжигать жир. У тех, кто употреблял сок, было показано значительное усиление окисления жира или расщепления жирных кислот после еды с высоким содержанием углеводов и во время физических упражнений.
Бузина (фото: Freepik)
При каких заболеваниях полезна бузина
Ягоды и цветы бузины наполнены антиоксидантами и витаминами, которые могут укрепить вашу иммунную систему. Они могут помочь избежать воспаления, уменьшить стресс и защитить сердце.
Некоторые эксперты рекомендуют бузину для профилактики и облегчения симптомов простуды и гриппа.
Бузину также использовали для лечения:
- запора
- боли в суставах и мышцах
- головные боли
- лихорадка
- проблем с почками
- эпилепсии
- заболеваний кожи
- стресса
В каком виде употреблять бузину
Употребление бузины в больших количествах может привести к желудочно-кишечным расстройствам, таким как боль в животе, диарея и вздутие. Если вы планируете использовать черную бузину в лечебных целях, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать возможных негативных последствий и определить оптимальную дозировку.
Чаще всего можно найти и принимать бузину в виде добавок и сиропа.
Ягоды бузины содержат много витамина С (52,2 миллиграмма на чашку) и пищевых волокон (10,2 грамма на чашку). Одна чашка ягод бузины также содержит:
- 26,7 граммов углеводов
- 0,7 грамма жиров
- 1 грамм белка
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Best life online и WebMD.
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