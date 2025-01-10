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Этот полезный сок может улучшить метаболизм и поможет похудеть

Пятница 10 января 2025 13:48
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Этот полезный сок может улучшить метаболизм и поможет похудеть Чем полезен сок бузины (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бузина - известное лекарственное растение, которое успокаивает, помогает при запорах и является легким диуретиком. Сок бузины может помочь улучшить метаболизм, что приведет к потере веса.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как можно добавить такой продукт в рацион.

Сок бузины может улучшить обмен веществ

Исследование Университета штата Вашингтон (WSU) показало, что употребление 340 г сока бузины ежедневно в течение одной недели может улучшить метаболическое состояние.

В исследовании участвовали 18 взрослых с избыточным весом, половина из которых пила сок бузины, а другая половина получала плацебо. Все они придерживались стандартизированной диеты.

Те, кто употреблял сок бузины, заметили положительные изменения в микробиоме кишечника, а именно увеличение хороших бактерий и уменьшение плохих бактерий. Здоровый кишечный микробиом необходим для усвоения питательных веществ и поддерживает физическое и психическое здоровье.

Кроме того, исследователи обнаружили, что сок бузины снизил уровень глюкозы в крови участников в среднем на 24%, что указывает на существенно улучшенную способность перерабатывать сахар после потребления углеводов, и на 19% снижение уровня инсулина.

Самым большим преимуществом бузины является способность помогать сжигать жир. У тех, кто употреблял сок, было показано значительное усиление окисления жира или расщепления жирных кислот после еды с высоким содержанием углеводов и во время физических упражнений.

Этот полезный сок может улучшить метаболизм и поможет похудетьБузина (фото: Freepik)

При каких заболеваниях полезна бузина

Ягоды и цветы бузины наполнены антиоксидантами и витаминами, которые могут укрепить вашу иммунную систему. Они могут помочь избежать воспаления, уменьшить стресс и защитить сердце.

Некоторые эксперты рекомендуют бузину для профилактики и облегчения симптомов простуды и гриппа.

Бузину также использовали для лечения:

  • запора
  • боли в суставах и мышцах
  • головные боли
  • лихорадка
  • проблем с почками
  • эпилепсии
  • заболеваний кожи
  • стресса

В каком виде употреблять бузину

Употребление бузины в больших количествах может привести к желудочно-кишечным расстройствам, таким как боль в животе, диарея и вздутие. Если вы планируете использовать черную бузину в лечебных целях, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать возможных негативных последствий и определить оптимальную дозировку.

Чаще всего можно найти и принимать бузину в виде добавок и сиропа.

Ягоды бузины содержат много витамина С (52,2 миллиграмма на чашку) и пищевых волокон (10,2 грамма на чашку). Одна чашка ягод бузины также содержит:

  • 26,7 граммов углеводов
  • 0,7 грамма жиров
  • 1 грамм белка

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При написании материала использовались следующие источники: сайт Best life online и WebMD.

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