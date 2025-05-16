Этот салат творит чудеса с кишечником: готовится всего 15 минут
Здоровье всего организма начинается с кишечника. А правильно выбранный салат может не только улучшить пищеварение, но и поддержать микрофлору. Предлагаем приготовить простой и вкусный салат из моркови, который станет настоящим подарком для кишечника.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Healthy fitness meals.
Рецепт морковного салата
Доктор медицинских наук Элла Давар рассказала, что морковь содержит клетчатку под названием пектин, которая помогает регулировать пищеварение и способствует росту полезных кишечных бактерий. Хотя поддержка здорового кишечника может показаться сложным, но этот салат - отличная отправная точка для осуществления необходимых шагов к улучшению.
Кроме пользы для здоровья, это блюдо также прекрасно подходит для приготовления пищи, поскольку его можно хранить в холодильнике несколько дней. На самом деле, если приготовить салат накануне вечером, то он будет еще вкуснее на следующий день. К тому же на его приготовление уходит всего 15 минут.
Ингредиенты
Для приготовления салата понадобятся такие ингредиенты:
- 4 большие моркови
- 1 лук шалот
- 1 ст.л кунжутного масла
- 2 ст.л соевого соуса
- 1 ст.л рисового уксуса
- 1 лимон
- 1 ст.л поджаренных кунжутных семян
- 2-3 ст.л измельченной свежей кинзы
Легкий способ приготовления
Сначала очистите морковь, а далее с помощью овощечистки нарежьте ее на тонкие полоски. Мелко нарежьте один лук и вместе с кинзой добавьте их в миску с морковью.
После этого добавьте кунжутное масло, соевый соус, рисовый уксус, цедру и сок лимона и кунжутные семена.
Перемешайте до однородности и ешьте.
Салат из моркови для улучшения состояния кишечника (фото: healthyfitnessmeals.com)
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