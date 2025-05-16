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Этот салат творит чудеса с кишечником: готовится всего 15 минут

Пятница 16 мая 2025 09:15
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Этот салат творит чудеса с кишечником: готовится всего 15 минут Рецепт салата из моркови, который полезен для кишечника (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Здоровье всего организма начинается с кишечника. А правильно выбранный салат может не только улучшить пищеварение, но и поддержать микрофлору. Предлагаем приготовить простой и вкусный салат из моркови, который станет настоящим подарком для кишечника.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Healthy fitness meals.

Рецепт морковного салата

Доктор медицинских наук Элла Давар рассказала, что морковь содержит клетчатку под названием пектин, которая помогает регулировать пищеварение и способствует росту полезных кишечных бактерий. Хотя поддержка здорового кишечника может показаться сложным, но этот салат - отличная отправная точка для осуществления необходимых шагов к улучшению.

Кроме пользы для здоровья, это блюдо также прекрасно подходит для приготовления пищи, поскольку его можно хранить в холодильнике несколько дней. На самом деле, если приготовить салат накануне вечером, то он будет еще вкуснее на следующий день. К тому же на его приготовление уходит всего 15 минут.

Ингредиенты

Для приготовления салата понадобятся такие ингредиенты:

  • 4 большие моркови
  • 1 лук шалот
  • 1 ст.л кунжутного масла
  • 2 ст.л соевого соуса
  • 1 ст.л рисового уксуса
  • 1 лимон
  • 1 ст.л поджаренных кунжутных семян
  • 2-3 ст.л измельченной свежей кинзы

Легкий способ приготовления

Сначала очистите морковь, а далее с помощью овощечистки нарежьте ее на тонкие полоски. Мелко нарежьте один лук и вместе с кинзой добавьте их в миску с морковью.

После этого добавьте кунжутное масло, соевый соус, рисовый уксус, цедру и сок лимона и кунжутные семена.

Перемешайте до однородности и ешьте.

Этот салат творит чудеса с кишечником: готовится всего 15 минутСалат из моркови для улучшения состояния кишечника (фото: healthyfitnessmeals.com)

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