"Этот проект для дебилов". Люда из "Вагітна у 16" высказалась о шоу, которое сделало ее известной

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Так, по мнению Людмилы, которая родила ребенка от учителя информатики и оскандалилась циничными ВСУ, "проект "Вагітна у 16" создан для дебилов, а нормальный и умный человек не будет смотреть такую хе*ню".

Также она отметила, что часть из того, что было в кадре, - это сценарий.

"Конечно, что это все постановка, но просто в основном это все малолетки пишут негативные комментарии и только им такое интересно", - сказала Нечипоренко.

Касательно узнаваемости после скандального выпуска с ее участием молодая мама говорит, что ей нравится, когда к ней подходят на улице и просят сфотографироваться.

По словам девушки, ее даже не расстраивает хейт, ведь она считает, что именно негативные комментарии способствуют ее популярности.

О чем шла речь в скандальном выпуске "Вагітна у 16"

На проекте показали историю героини Людмилы, которая влюбилась в своего учителя информатики Сергея, а затем забеременела от него.

Отмечалось, что ей в тот момент было 15 лет, а ему 32. Эта история привела к активному обсуждению в сети.

После выхода передачи IT-школа уволила мужчину.