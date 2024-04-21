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"Этот проект для дебилов". Люда из "Вагітна у 16" высказалась о шоу, которое сделало ее известной

Воскресенье 21 апреля 2024 15:45
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"Этот проект для дебилов". Люда из "Вагітна у 16" высказалась о шоу, которое сделало ее известной Люда из "Беременная в 16" (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Участница скандального шоу "Вагітна у 16" Людмила Нечипоренко высказалась о проекте, благодаря которому она стала популярной в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью девушки для YouTube-канала "Мои люди".

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Так, по мнению Людмилы, которая родила ребенка от учителя информатики и оскандалилась циничными ВСУ, "проект "Вагітна у 16" создан для дебилов, а нормальный и умный человек не будет смотреть такую хе*ню".

Также она отметила, что часть из того, что было в кадре, - это сценарий.

"Конечно, что это все постановка, но просто в основном это все малолетки пишут негативные комментарии и только им такое интересно", - сказала Нечипоренко.

Касательно узнаваемости после скандального выпуска с ее участием молодая мама говорит, что ей нравится, когда к ней подходят на улице и просят сфотографироваться.

По словам девушки, ее даже не расстраивает хейт, ведь она считает, что именно негативные комментарии способствуют ее популярности.

О чем шла речь в скандальном выпуске "Вагітна у 16"

На проекте показали историю героини Людмилы, которая влюбилась в своего учителя информатики Сергея, а затем забеременела от него.

Отмечалось, что ей в тот момент было 15 лет, а ему 32. Эта история привела к активному обсуждению в сети.

После выхода передачи IT-школа уволила мужчину.

Недавно Люда высказалась об абортах и планах на будущее.

Также известная украинская блогерша со слезами на глазах заговорила о мыслях покончить с жизнью.

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