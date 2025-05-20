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Этот продукт - природное снотворное: спите сладко и без труда

Вторник 20 мая 2025 13:33
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Этот продукт - природное снотворное: спите сладко и без труда Названа ягода, которая помогает избежать бессонницы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сочные вишни или их сок могут стать естественным средством в борьбе с бессонницей. Они способствуют улучшению сна благодаря высокому содержанию мелатонина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Как вишни влияют на сон

Вишни известны как один из лучших продуктов для сна, поскольку они естественным образом содержат мелатонин. Употребление вишневого сока может способствовать более длинному и глубокому сну. Высокая концентрация растительных соединений во фруктах может способствовать улучшению сна.

Вишни содержат небольшое количество мелатонина, который помогает регулировать цикл сна и бодрствования. Антоцианы, тип антиоксиданта, могут способствовать здоровому сну благодаря повышенному уровню мелатонина.

Исследование 2018 года, где принимали участие пожилые люди с бессонницей, показало, что употребление 1 стакана (240 мл) вишневого сока утром и за 2 часа до сна связано с увеличением времени сна на 84 минуты.

Другие исследования указывают, что регулярное потребление вишневого сока может снизить уровень стресса и кортизола - гормона, который мешает засыпанию.

Другие советы по питанию перед сном

Избегайте употребления пищи поздно вечером, поскольку организм будет превращать пищу в энергию. Обращайте внимание на контроль порций, поскольку большие могут нарушить пищеварение.

Избегайте стимуляторов, таких как сахар или кофеин, поскольку они не дадут вам спать ночью. Если вы ложитесь спать натощак, это снижает уровень сахара в крови и мешает организму хорошо спать.

Семена тыквы или льна - источник магния и жирных кислот Омега-3, способствующих спокойному сну.

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