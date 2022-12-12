Этот препарат запрещен в 30 странах! Врач назвала популярные обезболивающие, которые опасны

Самый распространенный способ быстро утолить головную или зубную боль - принять таблетку анальгина. Однако этот привычный препарат хоть и хорошо помогает, но несет много угроз для здоровья и наносит чрезвычайный вред организму.

О том, как влияет анальгин и другие обезболивающие, рассказала львовский врач Виктория Пьец на своей странице в Instagram .

Чем опасен анальгин

В составе анальгина действующее вещество - метамизол натрия. Это производное пиразолона, оказывает анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Этот препарат запрещен в более чем 30 странах мира, но разрешен в Украине, и его даже рекомендуют некоторые педиатры.

По словам врача, метамизол натрия опасен развитием агранулоцитоза - снижением количества лейкоцитов в крови (гранулоцитов).

"Это защитники нашего организма - они первыми берут на себя "удар", когда в организме есть бактерия или вирус. Образуются они в красном костном мозге, собственно на него влияет метамизол и угнетает его функцию. Если не будут производиться гранулоциты, то организм не сможет побороть возбудителей и становится уязвимым к бактериям, грибкам. И это может стать смертельным", - объясняет эксперт.

Эффект анальгина описан как "эффект тысячной таблетки", то есть симптомы агранулоцитоза не сразу наблюдаются, а примерно через 2-3 недели.

"Но если Вы принимали его раньше и сейчас приняли даже 1 таблетку - этого достаточно, чтобы запустить процесс поражения костного мозга", - добавляет врач.

Также возможно развитие апластической анемии - неспособности стволовых клеток красного костного мозга генерировать зрелые клетки крови.

"То есть в крови почти не будет эритроцитов, тромбоцитов. Любое кровотечение может стать смертельным", - утверждает Пьец.

Прием анальгина может стать причиной развития анафилактического шока.

"Лично я знаю о случае смерти ребенка собственно от агранулоцитоза, ему вводили эти любимые коктейли анальгин и димедрол. Ребенок умер за 3 дня", - пишет врач.

Опасное вещество метамизола натрия входит в состав не только анальгина, но и спазмалгона, темпалгина, реналгана и других препаратов. Поэтому следует смотреть на действующее вещество лекарства.

"Если у Вас есть симптомы - не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачам", - отмечает Пьец.

Также врач предостерегает, что димедрол - это антигистаминный препарат и он

запрещен в педиатрической практике. Его нельзя смешивать, согласно инструкции.

"Предупрежден - значит вооружен, если есть возможность, то выбирайте с врачом альтернативные методы. И помните, что Вы всегда можете отказаться от той или иной инъекции", - заключает эксперт.