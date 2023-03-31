Этот популярный препарат ничего не лечит, но его часто назначают и покупают

Чудо-средство - хлорофиллипт

Основная составляющая этого средства - экстракт листьев эвкалипта. Также в разные виды производители могут добавлять всевозможные дополнительные/вспомогательные вещества (чаще спирт).

"Принимая препараты с доказанной эффективностью человек в результате получает улучшение, а используя вот такое - толку ноль, а вред может быть еще и немаленький", - уверены сторонники доказательной медицины.

А именно: неоднократно сообщалось об аллергических реакциях на него в виде отеков, а также даже об острых стенозах.

Детям нельзя, но его назначают

Интересно, что в инструкции отмечено: опыт применения препарата детям отсутствует. При этом некоторые врачи "старой школы" назначают его грудным детям.

"Адекватные врачи его не назначают, так как ни в каких международных источниках нет исследований или рекомендаций применять экстракт эвкалипта при болезнях или без них", - говорится в сообщении.

Поэтому если врач вам скажет попшикать его на соску и дать ребенку, попшикать за щеку или еще хуже - попшикать в горло - бегите от того врача. Или просто игнорируйте такую рекомендацию.