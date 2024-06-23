Этот популярный миф об алкоголе может вас угробить: в чем он состоит

Вопреки популярному мифу, употребление даже небольших количеств алкоголя не полезно для сердца и может даже увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

В чем состоит миф

Существует миф, что небольшое количество алкоголя - полезно для сердца, но это не так. Употребление даже небольших количеств алкоголя не полезно для этого органа и может даже увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, утверждает кардиолог Томаш Росяк.

Несмотря на то, что красное вино считается относительно здоровым и поддерживающим кровообращение, оно может способствовать сердечным расстройствам и привести к инфаркту. Алкоголь также является пустыми калориями, вызывающими увеличение веса, а избыточный вес значительно повышает риск аритмии, кардиомиопатии и других сердечных заболеваний.

"Современные исследования показывают, что даже потребление ниже допустимого порога в 14 единиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых проблем, не говоря уже о значительном увеличении риска рака", - пояснил доктор Росяк.

Единицей алкоголя считаются 10 мл чистого этанола (8 граммов), который содержится в: 250 мл пива (маленькая бутылка), 125 мл вина (бокал), 1 рюмка водки.

Исследования подтверждают, что алкоголь в значительной степени способствует возникновению сердечных заболеваний, таких как дилатационная кардиомиопатия, гипертония, суправентрикулярные аритмии (включая фибрилляцию предсердий), атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и сердечный приступ.

У вас проблемы с сердцем и избыточный вес?

Как подчеркнул специалист, пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует избегать алкоголя в любом виде. Одной из причин является то, что алкоголь и сердечные лекарства представляют собой опасную комбинацию. По словам Росяка, нельзя сочетать алкоголь с какими-либо лекарствами, в том числе обезболивающими и антибиотиками.

В большинстве случаев алкоголь взаимодействует с ними, что может привести к последствиям, которые трудно предсказать. Дополнительным недостатком алкоголя является то, что он способствует росту жировой ткани, что является неблагоприятным явлением, когда речь идет о здоровье кровеносной системы.

Алкоголь очень калорийный и часто употребляют вместе с вредными закусками и напитками, содержащими много "пустых" калорий. Организм сначала метаболизирует алкоголь, что временно снижает его способность расщеплять жиры, белки и углеводы, что способствует их хранению.

Это приводит к увеличению жировой ткани и подрывает усилия по поддержанию здорового веса, подытожил кардиолог.