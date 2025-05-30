Этот популярный фрукт на самом деле саботирует ваше похудение: узнайте, какой

Стремитесь похудеть, но ваш любимый фрукт тормозит прогресс? Узнайте, какой популярный плод на самом деле саботирует ваши усилия, и почему диетологи советуют быть осторожными с ним.
РБК-Украина (проект Styler) раскрывает правду о неожиданном враге идеальной фигуры.
Речь идет о банане. Да, именно он - любимый многими, удобный для перекуса, доступный круглый год и признанный "здоровым" продуктом. Но почему же банан может стать помехой похудению?
Секрет кроется в его высокой калорийности и содержании сахара, а именно фруктозы. Хотя банан содержит много калия, витаминов группы В и клетчатки, один средний банан (около 100 граммов без кожуры) содержит примерно 90-100 калорий и около 12-14 граммов сахаров. Для сравнения, в 100 граммах клубники - всего около 32 калорий и 5 граммов сахаров, а в яблоке - примерно 50 калорий и 10 граммов сахаров.
Ключевая проблема банана для похудения заключается в том, что он является источником быстрых углеводов. Фруктоза, содержащаяся в нем, быстро усваивается организмом. Это приводит к:
Резкому повышению уровня сахара в крови
Хотя бананы имеют средний гликемический индекс, для некоторых людей, особенно при употреблении спелых бананов, это может вызвать значительный скачок глюкозы.
Выработка инсулина
В ответ на повышение уровня сахара, поджелудочная железа активно вырабатывает инсулин. Высокий уровень инсулина сигнализирует организму о необходимости накапливать энергию в виде жира.
Быстрого наступления голода
Из-за быстрого усвоения, бананы не дают длительного ощущения сытости. Уже через 1-2 часа после перекуса бананом вы снова почувствуете голод, что может спровоцировать переедание и потребление лишних калорий в течение дня.
Представьте, что вы ежедневно заменяете один банан на другой, менее калорийный фрукт или овощ.
Разница в 50-80 калорий в день кажется незначительной. Но за неделю это уже 350-560 лишних калорий, а за месяц - до 2400 калорий! Это эквивалентно дополнительным 3-4 плиткам шоколада в месяц. В перспективе это может означать, что вместо ожидаемого похудения, вы получаете плато или даже небольшой набор веса.
Не стоит полностью отказываться от бананов. Их можно, и даже нужно, употреблять, но с умом:
Перед или после интенсивной тренировки
Банан - идеальный источник быстрой энергии перед физической активностью или для восстановления после нее. Он быстро пополнит запасы гликогена в мышцах.
Как часть сбалансированного приема пищи
Если вы добавляете банан к завтраку (например, к овсянке с белком и полезными жирами), он будет усваиваться медленнее, и его сахара не вызовут резкого скачка инсулина.
В небольших количествах
Если вы очень любите бананы, ограничивайтесь половиной банана за раз или употребляйте их реже.
Выбирайте менее спелые бананы
Зеленоватые бананы содержат больше устойчивого крахмала и меньше простых сахаров, что делает их более "диетическими".
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В материале использованы следующие источники - Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), NIH, CDC.