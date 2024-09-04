Этот овощ может очистить печень и помочь похудеть всего за 10 дней

Если вы хотите укрепить свое здоровье, то один простой овощ может помочь это сделать. Корнеплод может очистить жировую печень и помочь похудеть всего за 10 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Свекла насыщена питательными веществами, содержит антиоксиданты, такие как беталаины, которые борются с повреждением клеток и воспалением, потенциально предлагая защиту от рака и сердечных заболеваний.
Также вам понадобится пять стеблей сельдерея, нарезанных кусочками. Сырой сельдерей богат ферментами, которые действуют как мочегонное средство, способствуя выведению токсинов из печени и почек.
Свекла является хорошим источником железа и фолиевой кислоты (натуральной фолиевой кислоты). Он также содержит нитраты, бетаин, магний и другие антиоксиданты (в частности, бетацианин). Последние утверждения о здоровье свидетельствуют о том, что свекла может помочь снизить кровяное давление, повысить работоспособность и предотвратить деменцию.
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