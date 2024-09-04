Этот овощ может очистить печень и помочь похудеть всего за 10 дней

Какой овощ полезен

Свекла насыщена питательными веществами, содержит антиоксиданты, такие как беталаины, которые борются с повреждением клеток и воспалением, потенциально предлагая защиту от рака и сердечных заболеваний.

Также вам понадобится пять стеблей сельдерея, нарезанных кусочками. Сырой сельдерей богат ферментами, которые действуют как мочегонное средство, способствуя выведению токсинов из печени и почек.

Свекла является хорошим источником железа и фолиевой кислоты (натуральной фолиевой кислоты). Он также содержит нитраты, бетаин, магний и другие антиоксиданты (в частности, бетацианин). Последние утверждения о здоровье свидетельствуют о том, что свекла может помочь снизить кровяное давление, повысить работоспособность и предотвратить деменцию.