RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Этот орган не фильтр. Диетолог развенчала мифы о говяжьей печени

Фото: Говяжья печень - очень полезна (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Долгое время считалось, что субпродукты - это совсем не полезно, а даже вредно. Но это совсем не так.

Диетолог Снежана Ворошилова в Instagram на примере говяжьей печени развеяла мифы относительно вредности этого продукта.

Почему говяжья печень - полезна

В говяжьей печени содержится очень много полезных нутриентов. В этом органе есть витамин В12, который необходим для правильной работы нервной системы; витамин А (ретинол) - для качественного зрения и крепкой имунной системы; а также - D, Е, K.

Макро и микроэлементы: железо, фосфор, калий, натрий, кальций, магний, медь.

Мифы о печени

Диетолог объяснила, что вопреки мифу - печенка это не фильтр, а завод, на котором происходит метаболизация и разборка разных веществ. Поєтому тут очень много нутриентов.

Печень отлично подходит для диетического питания. В 100 граммов продукта всего 127 калорий и 4 грамма жиров.

Еще один миф, что печень сложно и долго готовить. Это не так. Достаточно 30-40 минут тушить и можно не вымачивать в молоке.

Из печенки вы сможете сделать чудесный паштет, не обязательно есть ее в тушеном виде.

 

Мы давали рецепт простого печеночного паштета, который готовится в считанные минуты.

Ранее диетолог рассказала, как выбрать полезную пиццу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание