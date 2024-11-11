Этот незаметный симптом днем может сигнализировать о слабоумии в будущем

Ученые обнаружили ключевой признак, который может быть симптомом деменции, но остается незамеченным у многих пожилых людей. За последние 10 лет слабоумие является одной из основных причин смерти людей.

Какой незаметный симптом может сигнализировать о заболевании, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Neurology.

Симптом деменции, который можно не заметить

Теперь совершенно новое исследование показало, что пожилые люди, испытывающие усталость в течение дня, могут заболеть деменцией.

"Наши результаты подчеркивают необходимость проверки проблем со сном. Люди могут получить помощь в своих проблемах со сном и предотвратить ухудшение когнитивных функций в дальнейшей жизни", - рассказала врач Виктуар Леруа.

В течение дня сонливость связана с синдромом моторного когнитивного риска (MCR), который вызывает медленную ходьбу и проблемы с памятью. Однако люди с синдромом MCR не обязательно имеют нарушение подвижности или диагностированную деменцию. Медицинское сообщество долго не признавало синдром, но теперь считается, что он удваивает вероятность развития деменции.

В прорывном исследовании приняли участие 445 человек старше 65 лет, не имевших деменции и имеющих постоянное место жилья. Участникам задавали вопросы об их привычках сна и проблемах с памятью, и на основе этого исследователи смогли диагностировать у 36 из них синдром MCR.

Более конкретно, 39% группы, классифицированной как плохо спавшие, имели более высокий риск развития синдрома MCR, чем те, кто отдыхал ночью хорошо.

Те, кто испытывал чрезмерную дневную сонливость, также имели втрое большую вероятность развития MCR, чем те, у кого не было проблем со сном. Участники также имели большую вероятность развития синдрома, если они имели худшее качество сна, спали короче и чаще сонливыми днем.

"Нужно провести дополнительные исследования, чтобы изучить взаимосвязь между проблемами сна и когнитивным снижением и роль, которую играет синдром моторного когнитивного риска. Нам также нужны исследования, чтобы объяснить механизмы, связывающие эти нарушения сна с синдромом моторного когнитивного риска и снижением когнитивных функций", - резюмировал медик.