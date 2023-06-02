"Этот московитский криминал расстреливает своих": воин ВСУ рассказал о "философии" российской армии

Какая "философия" в российской армии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Дмитрий встал в защиту Родины в составе ТРО, очищая окрестности Киева от оккупантов. Позже он под позывным "Світ" воевал в десантно-штурмовой бригаде ВСУ на юге и востоке Украины, где получил тяжелое ранение.

"Московиты загоняют свое стадо сюда и оно разрослось. Я вообще не знаю, как их комитет матерей еще не бьет в колокола. Они с абсолютным безразличием пользуются старыми своими нарративами, что женщины еще нарожают", - рассказывает Дмитрий о российской армии.

Он делится своими впечатлениями о войсках РФ

"В Соледаре первыми шли ублюдки. Они немотивированны, боятся, трясутся в этой московитской одежде, позади идет такая лжекриминальная московитская эстетика и в ней есть что-то такое наглое, то, к чему привыкли московиты. И молодежь не может отступить, потому что ими поджимает криминал. А какой у них разговор - это маты, пьянство, невежество. А когда им становится страшно, этот криминал разворачиваются назад, а их 3-я линия просто расстреливает", - говорит военный.

Дмитрий Линартович под позывным "Світ" прошел Бахмут, Соледар и херсонское направление (фото: facebook.com/Дмитрий Линартович)

Также Линартович отмечает, что российские солдаты деморализованы, поэтому "сливают" захваченные территории.

"Мы видим, что они уже выезжают и сеется паника. Некоторые участки они "сливают" и просто уходят. Они же думали взять нас навалом, это же ордынцы, это их тактика и манера. Как шакалы действуют. И они будут сливать территории в дальнейшем." Единственное, что до победы очень далеко", - говорит Дмитрий.

Военный объяснил, почему, по его мнению, РФ обречена на поражение.

"Это нация, которая сама себя пожирает и, конечно, что для них это будет проигрыш, фиаско. У нас только в консолидации и сплоченности сила, рано или поздно это все кончится нашей победой", - добавляет Линартович.

Почему оккупанты не покидают попыток захватить Бахмут

Военный отмечает, что Украина не должна уступать ни один кусок своей территории.

"Все просто - отдай хищнику мизинец, он тебе откусит по ключицу руку", - комментирует актер попытки РФ захватить разрушенный Бахмут.

При этом он добавляет, что в городе разрушена инфраструктура, нет электроснабжения, а воду люди черпают из луж.

"Конечно в Бахмуте уже очень много павших, но если мы отдадим этот плацдарм, то следующим будет Краматорск, а тогда следующий город и так запросто могут до центра дойти. А нам некуда отступать. Мы на своей, Богом данной, земле. Да, это большой ценой для нас дается, но нам нужна только победа", - говорит военный.

Больше мнений актера о войне и стране после победы смотрите на этом видео.