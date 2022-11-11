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Этот метод вернет огонь в ваши интимные отношения. Проверяйте немедленно

Фото: Как сохранить отношения (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Со временем в паре интимная жизнь перестает быть такой бурной и страстной. Вы меньше любите и удаляетесь друг от друга. Но вернуть огонек в отношения можно. Просто начните планировать ваш секс!

Об этом пишет канал "Сексология". Самооценка и отношения.

Как можно планировать секс, если он должен быть спонтанным и страстным?

На самом деле, планирование секса - один из инструментов секс-терапевтов, который рекомендуется парам, что находятся в длительных отношениях.

И хотя секc по плану может звучать скучно, но много пар, наделяющих ceкc спонтанностью, в ходе отношений сталкиваются с тем, что секса в паре просто нет. А потом не знают, что с этим делать!

Секс не был спонтанным даже в начале отношений

Вспомните начало отношений, когда вы только начали встречаться, вы готовились к сексу, планировали его.

Он тоже не всегда был спонтанным тогда. Ведь вы фантазировали о встрече, думали о бритости в соответствующих местах, изысканном парфюме, обольстительной одежде...

Внесите секс в график

Если вы поставите секс в лист ожидания, то хотя бы пару раз в день вы будете вспоминать о планируемом мероприятии, готовиться к нему, фантазировать.

В чем главные фишки планирования?

Это способ показать себе и партнеру, что вы цените вашу интимную жизнь. Мы ведь планируем то, что для нас важно.

У вас могут быть разные биоритмы: кто-то секс-активный утром, у другого желания просыпается ближе к вечеру, поэтому составьте секс-расписание именно для вашей пары.

Можно выбрать для секса определенный день недели. Договоритесь, что один из контактов в месяц должен быть игровым, ярким, необычным.

Это может быть ролевая игра, новая локация (свидание в отеле), новая секс-игрушка, интимный сюрприз.

И конечно же не забывайте благодарить друг друга за полученное удовольствие и за то, что оба заботитесь о своей близости в паре. Устраивайте свидания, не связанные с занятием сексом, – просто проводите какое-то время вдвоем, и тогда ваши отношения будут крепкими и долговременными.

Раньше мы писали о самых распространенных мифах о сексе, в которые в наше время стыдно верить.

Также читайте о правилах сексуального воспитания подростка.

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