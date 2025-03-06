Этот маникюр вскружит всем голову. 5 небанальных дизайнов к 8 марта

Матовый маникюр с цветочным рисунком

Такой вариант прекрасно подойдет всем, кто хочет весенний дизайн, но устал от обычных цветочных мотивов. Яркие листья с матовым топом становятся не такими "кричащими", но при этом остаются эффектными. К тому же подобную идею можно повторить на ногтях любой формы.

Необычные рисунки

А такой маникюр снова возвращается в моду, еще несколько лет назад практически каждая модница хотела научиться делать яркие завитки из капель нескольких лаков. Теперь же дизайн получил современное исполнение и будет украшать ваши ручки, напоминая о том, что скоро начнется сезон цветов и буйства красок.

Альтернатива френчу

Цветочные мотивы на нюдовой базе выглядят максимально нежно. Просто сделайте рисунки не на всех ноготках, а на нескольких. Цветочки удачно заменят стандартный френч и сделают ваши руки оригинальными. К тому же такой дизайн едва ли быстро надоест, ведь он сдержанный и стильный.

Трендовый бургунди

Этот цвет не выйдет из трендов даже весной. А необычный дизайн позволит вам выделиться и привлечь внимание к рукам. Просто покажите своему мастеру референс, вместе с ним вы можете либо просто повторить идею, либо же вдохновиться и придумать что-то новое.

"Глазированные" ногти

Невероятно сияющий маникюр, который покорит всех. Такой дизайн очень легко повторить, нужна лишь блестящая втирка. Также можно взять лаки с эффектом "кошачьего глаза", блестки можно легко "растянуть" по всей ногтевой пластине, что даст эффект "глазировки".

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