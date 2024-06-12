Этот ингредиент во многих продуктах может вызвать сердечный приступ и инсульт: новое исследование

Подсластитель в продуктах может увеличить свертываемость крови, повышая риск опасных осложнений.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое исследование в European Heart Journal.
Эксперты в области здравоохранения выпустили срочное предупреждение, поскольку исследования связывают популярный низкокалорийный заменитель сахара с повышенным риском сердечного приступа, инсульта и смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Новое исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что определенный тип подсластителя может нанести вред нашему здоровью.
Ксилит, сахарный спирт, используется в качестве добавки и на 40% менее калорийна, чем настоящий сахар.
Он естественным образом присутствует в небольших количествах во фруктах и овощах, а также производится человеческим организмом.
Ксилит можно найти в популярных продуктах, таких как жвачка без сахара, сладости, хлебобулочные изделия, зубная паста и предметы с пометкой "для кето диеты".
В прошлом году та же исследовательская группа обнаружила подобную связь с другим популярным подсластителем - эритритом.
Отметим, что в последние годы выросло использование сахарозаменителей из-за проблем с ожирением.
В рамках революционного исследования исследователи измерили уровень природного ксилита в крови более 3000 голодающих участников. Они обнаружили, что у тех, кто имеет уровень ксилита в первые 25%, риск сердечного приступа, инсульта или смерти в течение трех лет почти вдвое выше, чем у тех, кто в низшем квартеле.
Ученые советуют людям избегать ксилита и подобных сахарных спиртов. Не бойтесь добавлять небольшое количество сахара, меда или фруктов для сладкого вкуса.
Напомним, что диетолог рассказал о самом важном витамине, который помогает заживлению ран и здоровью костей.
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