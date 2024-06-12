Этот ингредиент во многих продуктах может вызвать сердечный приступ и инсульт: новое исследование

В чем состоит исследование

Эксперты в области здравоохранения выпустили срочное предупреждение, поскольку исследования связывают популярный низкокалорийный заменитель сахара с повышенным риском сердечного приступа, инсульта и смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Новое исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что определенный тип подсластителя может нанести вред нашему здоровью.

Ксилит, сахарный спирт, используется в качестве добавки и на 40% менее калорийна, чем настоящий сахар.

Он естественным образом присутствует в небольших количествах во фруктах и овощах, а также производится человеческим организмом.

Ксилит можно найти в популярных продуктах, таких как жвачка без сахара, сладости, хлебобулочные изделия, зубная паста и предметы с пометкой "для кето диеты".

В прошлом году та же исследовательская группа обнаружила подобную связь с другим популярным подсластителем - эритритом.

Отметим, что в последние годы выросло использование сахарозаменителей из-за проблем с ожирением.

В рамках революционного исследования исследователи измерили уровень природного ксилита в крови более 3000 голодающих участников. Они обнаружили, что у тех, кто имеет уровень ксилита в первые 25%, риск сердечного приступа, инсульта или смерти в течение трех лет почти вдвое выше, чем у тех, кто в низшем квартеле.

Ученые советуют людям избегать ксилита и подобных сахарных спиртов. Не бойтесь добавлять небольшое количество сахара, меда или фруктов для сладкого вкуса.

Продукты, которые могут содержать ксилит, включают: