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Этот фрукт спасет вашу печень от действия алкоголя

Фото: Какой фрукт поможет вашей печени (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Частое употребление алкоголя наносит серьезный вред вашей печени. Но употребление в пищу определенных фруктов может помочь уменьшить количество наносимого ущерба спиртного этому органу.

Об этом сообщается в исследовании National Libraty of Medicine.

Антиоксидант в грейпфруте

Ученые из Школы традиционной китайской медицины заявляют, что антиоксидант нарингин может защитить от вызванного алкоголем стеатоза печени, уменьшая окислительный стресс.

Стеатоз - это накопление жира в клетках печени. Хотя это первая стадия жировой болезни печени, употребление грейпфрута, содержащего нарингин, может "повысить устойчивость к окислительному стрессу и воспалению".

В чем состоит исследование

Для исследования группа ученых вырастила "трансгенных рыбок данио" с "экспрессией eGFP, специфичной для печени".

Данио подвергали воздействию двухпроцентного этанола (чистого спирта) в течение 32 часов, чтобы "установить модель ALD".

Чтобы установить эффект, команда изучила, какие были "морфологические изменения в форме печени", а также фиксировали любые гистологические изменения и уровни свободных радикалов, связанные с окислительным стрессом. В результате установили, что лечение нарингином уменьшает алкогольный стеатоз печени, который зависел от дозы.

"Это открытие свидетельствует о том, что нарингин может ингибировать вызванный алкоголем стеатоз и повреждение печени за счет ослабления накопления липидов и уменьшения окислительного стресса и апоптоза", - сообщили ученые.

Но не забывайте, что в исследовании принимали участие рыбки данио, а не люди. Фонд борьбы с гепатитами Новой Зеландии указал, что цитрусовые, такие как грейпфрут, "стимулируют печень"

"Грейпфрут особенно хорош, так как содержит нарингин и нарингенин, которые являются антиоксидантами, уменьшающими воспаление и защищающими печень от повреждений", - сообщили в Фонде.

Добавление грейпфрута в ваш рацион может помочь защитить печень, но помните, что постоянное употребление спиртного опасно для вашего здоровья.

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