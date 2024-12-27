Этот экзотический чай имеет много преимуществ для организма и способствует похудению

Что известно

Улун - традиционный китайский чай, который по степени окисления стоит между зеленым и черным чаями. Степень окисления улунов колеблется от 30 до 70%.

Для улуна собирают зрелые листья со взрослых кустов. Процесс изготовления чая включает завяливание, скручивание, ферментацию, поджаривание, повторное скручивание и дальнейшее сушение.

рассказала, что

Сбалансированный

Способствует здоровому похудению

Катехины, содержащиеся в чае, улучшают метаболизм и помогают модулировать энергетический баланс. В японском исследовании, проведенном на одиннадцати здоровых женщинах, доказано, что чай улун обеспечивает их организм вдвое большим количеством полимеризованных полифенолов, чем зеленый чай, что ускоряет их энергетический обмен.

Кроме того, кофеин, содержащийся в чае улун, сжигает жир, не снижая при этом уровень энергии в организме. Также чай улун помогает уменьшить голод, так что вы с меньшей вероятностью наброситесь на вредные перекусы.