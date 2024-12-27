Этот экзотический чай имеет много преимуществ для организма и способствует похудению

Чай улун - традиционный китайский чай, который очень отличается от обычных видов. Напиток приносит организму много пользы и даже способен положительно влиять на мозг.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Что известно

Улун - традиционный китайский чай, который по степени окисления стоит между зеленым и черным чаями. Степень окисления улунов колеблется от 30 до 70%.

Это частично ферментированный чай - сорванные листья вялят и дают им ферментироваться (окислиться) перед высушиванием.

Зеленый чай не окисляется, то есть он не подвергается воздействию кислорода в течение длительного периода во время производства. Он остается зеленым по цвету, с другой стороны травянистый полностью окисляется - он подвергается воздействию воздуха в течение длительного периода, так что в нем происходит естественная химическая реакция.

Для улуна собирают зрелые листья со взрослых кустов. Процесс изготовления чая включает завяливание, скручивание, ферментацию, поджаривание, повторное скручивание и дальнейшее сушение.

Преимущества чая улун

Полезен для здоровья кишечника

Диетолог Самина Каллоо рассказала, что черный, зеленый и чай улун могут усиливать рост полезных бактерий в кишечнике человека.

Сбалансированный микробиом кишечника является ключом к сильной иммунной системе.

Борется с воспалением

В дополнение к своему уникальному вкусу и аромату полуферментированного чая, чай улун имеет характерное соединение под названием теазинензины, которое является группой полифенолов чая (мощный антиоксидант), которые имеют полезные для здоровья свойства

Эти соединения могут играть ключевую роль в пользе чая улун для здоровья, включая антигипергликемический (он же баланс сахара в крови) и противовоспалительный эффект.

Успокаивает

Все настоящие чаи (черный, зеленый и улун) содержат аминокислоты L-теанин.

Исследования показали, что L-теанин связан с улучшением расслабления, напряжения и спокойствия. Также L-теанин помогает расслабиться, уменьшая стимуляцию, вызванную кофеином.

К тому же L-теанин и кофеин поддерживают внимание и память и минимизируют отвлечение. От 200 до 400 миллиграммов L-теанина в день могут помочь уменьшить стресс и беспокойство у людей в стрессовых условиях.

Способствует здоровому похудению

Катехины, содержащиеся в чае, улучшают метаболизм и помогают модулировать энергетический баланс. В японском исследовании, проведенном на одиннадцати здоровых женщинах, доказано, что чай улун обеспечивает их организм вдвое большим количеством полимеризованных полифенолов, чем зеленый чай, что ускоряет их энергетический обмен.

Кроме того, кофеин, содержащийся в чае улун, сжигает жир, не снижая при этом уровень энергии в организме. Также чай улун помогает уменьшить голод, так что вы с меньшей вероятностью наброситесь на вредные перекусы.