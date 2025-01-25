Этот драгоценный камень погубил много жизней: тайны одного из самых дорогих бриллиантов в мире

Темно-синий бриллиант весом 45,52 карата, добытый в Индии, является одним из самых известных драгоценных камней в мире. Однако его история окутана не только красотой, но и рассказами о проклятии, преследующем его владельцев.

Бриллиант получил свое название не из-за символической надежды, а в честь британского коллекционера Генри Хоупа, который владел им в 19 веке. Однако путь камня к признанию был сложным: от загадочного приобретения в Индии 17 века до трагических событий, которые сопровождали многих его владельцев.

Первым известным владельцем бриллианта стал французский торговец Жан-Батист Тавернье. По одной из легенд, драгоценный камень был похищен из статуи богини Ситы, за что Тавернье якобы прокляли.

Хотя торговец прожил долгую жизнь, дальнейшая история бриллианта поражает трагедиями. В 18 веке бриллиант украшал королей Франции Людовика 14, 15 и 16, но последний из них, вместе с женой Марией-Антуанеттой, погиб на гильотине во время революции.

После исчезновения во время революции камень появился в Лондоне, где его приобрели члены британской элиты, включая короля Георга 4. Однако финансовые трудности заставляли новых владельцев продавать драгоценность.

Бриллиант также принес несчастье лорду Фрэнсису Хоупу, который обанкротился, и его жене Мэй Йохе, которая покинула его.

В начале 20 века бриллиант оказался в США. Его обладательница, американская наследница Эвелин Уолш Маклин, не обращала внимания на слухи о проклятии, но в ее жизни случилось немало трагедий: смерть сына, распад брака, сумасшествие мужа и передозировка дочери.

Бриллиант "Надежда" на выставке в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне, округ Колумбия (Википедия)

В 1949 году камень приобрел Гарри Уинстон, который передал его Смитсоновскому музею естественной истории, где он находится по сей день.

Бриллиант "Надежда" остается объектом легенд и восхищения. Его стоимость оценивается в 350 миллионов долларов, однако камень "не продается". Действительно ли он проклят, или это лишь стечение обстоятельств? Ответ до сих пор остается загадкой.