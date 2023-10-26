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Это чудо-средство очистит чайник даже от самой старой накипи: результат вас удивит

Узнайте, что эффективно борется с накипью (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Известковый налет в чайнике неизбежно появляется со временем. И как бы вы не фильтровали воду, накипь все равно будет. Поначалу это лишь визуальный дефект, однако вскоре "хлопья" известкового налета начинают плавать в чае или кофе - едва ли такие напитки выглядят привлекательно.

Как убрать накипь в чайнике, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.

Какое чудо-средство поможет от накипи

Эксперты советуют воспользоваться до ужаса простым лайфхаком. Многие хотя бы раз о нем слышали, но не все решались применить его в реальной жизни. Однако отзывы пользователей в соцсетях свидетельствуют о том, что такой метод действительно работает.

Просто залейте в чайник газированную колу. Доводить напиток до кипения не нужно. Нагрейте чайник примерно наполовину, а затем снимите его с огня. Если же у вас электрочайник, просто не дожидайтесь закипания и отключите его от сети после того как кола станет горячей.

Затем нужно оставить чайник примерно на 30 минут. За это время кислоты начнут "разъедать" налет. Накипь постепенно отойдет от стенок и дна чайника. После этого вылейте напиток с остатками налета и хорошо вымойте чайник.

Как отчистить накипь в чайнике (фото: freepik.com)

Что еще поможет от накипи

Ранее мы уже рассказывали, что для борьбы с налетом отлично подойдет лимон. Нарежьте цитрус и бросьте кусочки в чайник, чистить лимон от кожуры не нужно. Затем залейте их водой и прокипятите чайник.

Во время кипячения лимон начнет "проникать" вглубь накипи, разрушая ее. Поэтому после того, как вода остынет, вылейте ее в унитаз, а кусочки лимонов и "обломки" накипи выбросьте в мусорное ведро.

 

Напомним, недавно стало известно, что механик с 50-летним стажем назвал действенный способ экономить топливо в авто.

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